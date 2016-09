De olho nos internautas indecisos, Henrique Oliveira intensifica ações nas redes sociais

Na reta final da campanha eleitoral o candidato a prefeito, Henrique Oliveira (SD), adota nas redes sociais uma nova forma de apresentar suas propostas. A rede tem sido um dos principais canais de comunicação dos prefeituráveis nestas eleições. Nesta quarta-feira (28), Henrique passou a exibir suas propostas de forma resumida, adotando o uso de 140 caracteres.

“Já começamos a implementar o projeto da Manaus Inteligente. Desde o início da campanha temos disponibilizando conteúdo fácil, rápido e dinâmico ao internauta. Essa é, ainda, uma forma que encontramos de atender aos pedidos que recebemos em nossas redes socais. Nesse momento da campanha os eleitores buscam propostas consolidadas. E o eleitor indeciso procura uma rede que tenham propostas pontuais e especificas para as principais áreas”, destacou Henrique.

Desde o início da campanha o candidato tem utilizado as redes sociais para divulgar suas propostas. Henrique já gravou mais de 26 vídeos, sendo 16 deles direcionados para propostas nas mais diversas áreas – tarifa zero, educação, saúde, infraestrutura, segurança, meio ambiente, tecnologia, gestão, emprego e renda, habitação, cultura, esporte, saúde animal, limpeza pública, trânsito, água e saneamento e inclusão social – e dois especiais com temáticas de caminhadas e o ‘Fala Povo”. Esse último entra no ar nesta quinta-feira (29).

Youtube

O candidato no início do pleito lançou o canal Henrique77 no YouTube onde consolidou todas as propostas em vídeo. No canal é possível encontrar, ainda, maratonas com o resumo do que foi ao ar durante as semanas.

Nas ruas o candidato também intensifica a divulgação das propostas e chama à população para acessar suas redes sociais e conferir mais a fundo suas propostas com o a Tarifa Zero que vai garantir gratuitamente ao estudante duas passagens diárias.

Panfletagem

Nesta quarta-feira, Henrique realizou panfletagem em quatro pontos da cidade. O primeiro, pela manhã, na avenida Boulevard Álvaro Maia. Em seguida o candidato panfletou no bairro São José, próximo ao Terminal de Integração 5. À tarde Henrique percorreu as ruas dos bairros Presidente Vargas e São Geraldo.

Com informações da assessoria