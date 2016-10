De olho em Silas e Serafim, Marcelo Ramos reinicia campanha para o 2º turno em Manaus

Após o resultado das urnas que garantiu o seu nome no segundo turno, Marcelo Ramos (PR) recebeu a imprensa e simpatizantes na sede do partido, situado na rua Santa Helena, na Morada do Sol, na Zona Centro-Sul, na noite deste domingo (2). Confiante, o candidato a prefeito de Manaus disse que está preparado para o novo desafio e já está ‘preparando o terreno’ para fechar alianças com os candidatos derrotados.

“Silas e o Serafim estão de parabéns pelo resultado nas urnas. Foram números expressivos e com certeza vamos conversar com eles sobre uma futura união. Não por uma aliança qualquer, mas para trabalharmos na administração da cidade, juntos por uma Manaus melhor”, declarou.

Silas Câmara ficou com o terceiro lugar na apuração final das eleições. Foram 11.5770 votos. Já o ex-prefeito Serafim Corrêa conseguiu 113.054 votos e ficou com o quinto lugar. Cerca de 900 a menos que o quarto colocado, o deputado estadual José Ricardo (PT) – que ficou com 113.939.

Marcelo, que teve 257.698 votos, declarou ainda que não vai descansar e começa os trabalhos para o 2º turno já nesta segunda-feira (3). Sem perder a mira, Ramos aproveitou para dizer que ficou surpreso “positivamente com os números alcançados” e alfinetar o seu adversário – que teve 364.487 votos.

“É inadmissível que o candidato à reeleição tenha tido dois dias a mais de propaganda eleitoral na televisão que os demais candidatos. Vamos tratar disso no campo correto, na justiça eleitoral”, disse se referindo ao deferimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) em favor de Arthur Neto, que até a véspera do pleito, ganhou espaço na TV como direito de resposta.

Por Bruna Souza