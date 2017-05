De motorista à governador do Amazonas

Do volante à direção do EstadoMesmo afirmando não estar feliz em assumir a gestão do Poder Executivo nestas condições que estão se impondo, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSD), afirmou que se sente preparado para conduzir o Poder Executivo nesses próximos três meses, pela grande experiência político-administrativa adquirida no Parlamento estadual, nesta última década.

Almeida, que começou sua carreira profissional como motorista de uma empresa de veículo, passando posteriormente à rotina de bancário, está prestes a assumir o cargo máximo de uma gestão pública, cobiçada por muitos políticos experientes que ainda não conseguiram galgar a função. Bacharel em direito, aos 48 anos de idade e apenas 11 anos com mandato político, o deputado estadual se mostra cauteloso com a reviravolta em que está inserido e confessa que ainda não projetou a sua gestão temporária. “Não tem como eu projetar algo nesse momento. Temos que focar a realidade”, frisou.

Com a manutenção da cassação do mandato do governador José Melo (Pros) e de seu vice, Henrique Oliveira (SDD), na última quinta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), num placar de 5 a 2 que surpreendeu a todos os aliados e, com decisão da corte de afastá-los imediatamente do cargo, coube a David Almeida, que está na linha de sucessão, assumir o governo interinamente até o resultado da nova eleição que o Estado terá, até final de agosto.

Neste período, o deputado terá a responsabilidade de conduzir o Estado, com uma população de 3 milhões de habitantes e um orçamento de 14 bilhões, diante de uma crise econômica que ainda assola o país e com a insatisfação de várias categorias de servidores públicos. Apesar desse cenário, ele afirma estar preparado para conduzir a gestão até a nova eleição.

“Eu acredito que eu posso contribuir e colaborar com a assunção ao cargo de governador. É algo que nesse momento não me traz a alegria. Nunca pensei e assumir o governo. Como todos do grupo, estou triste com a perda do mandato do José Melo, mas a circunstâncias nos levam a essa situação. A partir daí, temos que nos esforçar para administrar de forma melhor e eficaz o Estado”, disse.

Natural de Manaus, David Almeida já atuou em várias frentes de trabalho, antes de ingressar na carreira política. Além de ter sido motorista de uma empresa de veículos da família do senador Eduardo Braga (PMDB), ele trabalhou como bancário e também como servidor da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas).

Convicção

Evangélico, da congregação Adventista do 7º dia, o deputado apresenta uma ascensão política impressionante. Desde que se elegeu deputado estadual, nas eleições de 2006, ele tem conquistado posição em seu grupo político, chegando à presidência da Assembleia no terceiro mandato.

“Sou evangélico desde que nasci, membro da Igreja Adventista do 7º dia. Lá, cumpri todos os cargos possíveis como líder de jovem, diretor de música, entre outros. Então, eu sempre promovi eventos de música com cantares de todo o lugar do Brasil. Faço há 14 anos, um evento esportivo da juventude adventista, que é conhecido nacionalmente”.

David Almeida se interessou pela carreira política em 2004 e, em 2006, surpreendeu ao se eleger deputado estadual pelo nanico Partido dos Aposentados da Nação (PAN), com 7 mil votos na coligação “Amazonas Melhor” (PTN, PSC, PAN e PTC). Com um trabalho consolidado na capital e no interior, ele foi reeleito ao cargo com uma votação expressiva de 24 mil votos, em 2010.

Como deputado, assumiu a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa, no biênio 2014-20150.

Reeleito ao terceiro mandato em 2014, com 24 mil votos, David Almeida assumiu a liderança do governo na Assembleia Legislativa e a 2ª vice-presidência da casa e, em dezembro do ano passado, foi eleito presidente do Poder Legislativo estadual. “Eu nunca planejei e trabalhei para ser político. Isso é fato. As coisas simplesmente foram acontecendo na minha vida. Apareceu uma oportunidade de ser candidato a deputado estadual em 2006, e acabei conseguido ser eleito”, contou.

