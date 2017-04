De jaleco, alunos de medicina abaixam calças e fazem gesto de órgão feminino

Sete estudantes do curso de medicina da UVV (Universidade Vila Velha) criaram polêmica ao postar uma foto na redes sociais vestindo jaleco branco, com as calças abaixadas e fazendo um gesto com as mãos que remete ao órgão sexual feminino.

O CRM (Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo) informou que se reuniu com a coordenação do curso de medicina da universidade e “confirmou a autenticidade dos fatos”. Como os envolvidos ainda são estudantes, o conselho não pode aplicar uma punição.

Segundo o conselho, ficou definido que a instituição de ensino vai aplicar a punição e marcar um reunião com os sete alunos para que o CRM-ES esclareça “sobre sobre a seriedade do caso e o flagrante desrespeito à ética profissional”.

A universidade declarou que repudia todas as formas de ofensa, desrespeito e exposição indevida de uma profissão. Segundo a instituição, os alunos serão ouvidos e alertados sobre a gravidade da publicação. Também será aberto um processo de sindicância para apurar o caso.

Em nota, a instituição disse que “os atos dos alunos foram iniciativas pessoais e em completo desacordo com orientações que recebem dos professores e coordenadores da instituição ao longo da sua formação acadêmica.”

Internautas reproduziram as imagens nas redes sociais criticando a atitude dos estudantes. Muitos escreveram que eles “já estão desrespeitando a ética profissional” antes de se formarem.

