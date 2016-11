De hip hop a stand up comedy, Parque da Criança traz programação especial neste fim de semana

O Parque Cidade da Criança preparou um fim de semana de atividades diversificadas para os pequenos. No sábado e domingo (19 e 20), a partir das 14h30, o espaço traz o ‘Caldeirão de Talentos’, com apresentações de palhaços, dança hip hop, música ao vivo, stand up comedy, além de narração de histórias infantis.

Com entrada gratuita, o ambiente realiza ainda pinturas faciais, atividades de escalada, brincadeiras populares e a disputa do jogo ‘Soletrando’, onde as crianças aprendem se divertindo as palavras da língua portuguesa.

O Parque Cidade da Criança funciona de terça a sexta no período de 10h às 17h e aos finais de semana de 14h30 às 20h.

Programação

Sábado (19/11)

De 14h30 às 16h30 – Oficina de criatividade ‘Pintura Facial’ no cineminha;

De 15h às 17h – Aventuras na escalada;

De 17h às 18h – Caldeirão de talentos (apresentação de palhaços, dança hip hop, música ao vivo, stand up comedy e narração de histórias) no anfiteatro;

De 18h às 19h – Brincadeiras populares no hall.

Domingo (20/11)

De 14h30 às 16h30 – Oficina de criatividade ‘Pintura Facial’ no cineminha;

De 15h às 17h – Aventuras na escalada;

De 17h às 18h – Disputa do jogo ‘Soletrando’, no anfiteatro;

De 18h às 19h – Brincadeiras populares no hall

Com informações da assessoria