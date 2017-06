De esquecido a decisivo, Napão comemora gol no primeiro jogo da final

Ofuscado por contratações mais “pesadas” e experientes, feitas pela diretoria do Manaus FC para esta temporada, o centroavante Wesley Napão viveu, na noite da última terça-feira (6), provavelmente, o capítulo mais importante da sua curta carreira como jogador de futebol profissional. Com apenas 21 anos, ele anotou o único gol do primeiro jogo da final do Campeonato Amazonense 2017, no duelo da sua equipe diante do Nacional.

Diferentemente do ano passado, quando Napão era presença constante no ataque titular do Gavião do Norte, nesta temporada, ele perdeu espaço e acumula apenas 101 minutos dentro de campo. Das 17 partidas disputadas pelo Manaus em 2017, ele foi relacionado para sete, mas atuou em apenas três. Antes do primeiro jogo da decisão, ele havia atuado pouco mais de dois minutos na vitória da sua equipe sobre o São Raimundo por 2 a 0, no dia 29 de abril.

“Me sinto muito feliz. Tive a felicidade de entrar faltando 10 minutos para o final do segundo tempo. Sou muito grato a Deus pelas oportunidades que ele tem me dado durante a minha vida e esse momento foi muito marcante para mim, poder ter feito o gol que dá uma certa vantagem para a gente. Mas não tem nada ganho ainda, temos que trabalhar muito para poder dar esse título para a torcida do Manaus e para a diretoria que merece”, disse o herói improvável.

Valioso

Além do sentimento pessoal, o gol do camisa 96 do Gavião pode ter um peso ainda maior para o clube que ele defende. Caso nenhuma das equipes coloque a bola no fundo da rede no segundo e derradeiro jogo da final, Napão se tornará o autor do tento mais importante da curta história do Manaus. Isso porque graças a ele, o time comandado pelo técnico Aderbal Lana joga apenas por um empate para inaugurar a sua galeria de troféus com a taça do Campeonato Amazonense.

“Já sim, passou sim (pela cabeça que pode ter feito o gol do título do Manaus). Estava com meu pai ontem e na hora que saímos do estádio, ele até falou: ‘rapaz, já pensou se o jogo da volta for 0 a 0? O gol do título vai ser o teu’. Daí fiquei pensando nisso também”, declarou o jovem atacante, que apesar da pouca idade, acumula passagens pelas categorias de base do Bahia-BA e do Fortaleza-CE.

No sábado (10), às 16h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, o Manaus de Napão volta a campo pelo último jogo da equipe na temporada. Diante do Nacional, apenas um empate garante o título amazonense ao Gavião do Norte. Qualquer vitória leonina garante o 44º troféu de Estadual ao time da Vila Municipal.

André Tobias

EM TEMPO