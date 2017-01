De concurso de miss a carnavais, estilista amazonense cria vestidos exclusivos

“Nunca alguém disse que não gostou”, conta o estilista amazonense Kaleb Aguiar, 32, conhecido na sociedade manauense por seu trabalho impecável na produção de peças para o carnaval e modelos exclusivos para badaladas festas.

Aguiar percorreu um caminho um tanto peculiar no segmento escolhido. Trabalhando há mais de 14 anos com moda, começou sua trajetória como figurinista na Escola de Samba Balaku Blako, em 1998. Lá ficou apenas dois anos, depois seguiu para o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba A Grande Família, no qual permaneceu por 14 anos exercendo a função de mestre-sala.

Como bom integrante, não se contentava apenas em ser item e ajudava na criação e confecção das fantasias. Em 2015, recebeu o convite para ser carnavalesco da Escola de Samba Vitória Régia. Atuou por dois anos e, agora, é o produtor de carnaval da escola.

O talento é tamanho que se estendeu para fora do período carnavalesco. Trabalhou no Festival Folclórico do Amazonas, com vestidos para a dança Sensação, do bairro Raiz, e, a partir daí, enveredou pelo caminho da moda na produção de vestidos de festas e graduou-se em Design de Moda, pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa).

O envolvimento com moda começou ainda na adolescência. Aguiar conta que, quando jovem, sonhava em fazer vestido para uma miss e, em 2012, chegou a pedir uma oportunidade para o organizador do concurso Miss Amazonas, Lucius Gonçalves, que, receoso, pediu para ver o trabalho antecipadamente. Para não perder a chance, o estilista conta que aprontou o vestido antes de todos os outros. “Quando o Lucius viu o vestido, sugeriu que todas as outras candidatas fizessem comigo”, relembra. Foi então que começou uma segunda etapa na carreira: a do segmento prêt-à-porter.

Dessa oportunidade, Aguiar conseguiu não somente se lançar como um nome de confiança na produção de peças de roupas clássicas, como também ganhou a amizade de uma das concorrentes, Brenna Diana. O relacionamento cresceu tanto que, quando Brenna concorreu mais uma vez, foi ele quem assinou o look da hoje detentora do título de Miss Amazonas. E é esse amazonense que deve produzir a fantasia da miss que será um dos destaques principais no segundo carro da escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense, em fevereiro deste ano, na Sapucaí.

Atualmente, Kaleb Aguiar gosta de trabalhar para debutantes e misses, mas a procura é sempre grande, por parte de noivas e formandas. E ninguém fica sem ser atendida. “Se você chegar comigo e disser que quer um vestido, que vai se casar depois de amanhã, eu crio e faço. Ninguém nunca falou que não gostou, por isso acho que nunca me frustrei de ter que desenhar. Eu crio, eu desenho e as pessoas confiam” revela.

Na lista de pessoas vestidas pelo amazonense há várias personalidades locais e nacionais, entre elas a Rainha de Bateria da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, Evelyn Bastos, e Priscilla Habib, a primeira-dama da escola. Aguiar veste ambas há quatro anos.

De dezembro a fevereiro, todo o foco de Kaleb Aguiar é voltado para o carnaval, até o dia do desfile. Este ano, as fantasias de mestre-sala, porta-bandeira e comissão de frente que serão apresentadas no Sambódromo, pela Escola de Samba Vitória Régia, são todas produzidas no ateliê do estilista, que está de mudança para um espaço fixo na rua Rio Jutaí, no Vieiralves.

Ao que parece, não basta ser eficaz, Kaleb Aguiar gosta de surpreender. Seu tempo recorde foi de um dia para criação e finalização de um vestido de gala, mas os prazos variam de acordo com a necessidade do cliente: de uma semana a 20 dias, dependendo do tipo de traje.



Laize Minelli

EM TEMPO