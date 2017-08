De chita, retalhos e fitas, quadrilha representa AM em competição nacional

Quem disse que o período de festas juninas acabou? Não acabou não gente! Só para você ter uma ideia, o Maranhão recebe neste fim de semana, nos dias 26 e 27 de agosto, o Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2017 ou Brasileirão, que este ano recebe um representante de peso do Amazonas: a “Caipira na Roça”.

A quadrilha, que tem 42 anos de tradição, conquistou o posto de representante do Estado, após ser eleita campeã na última edição do Festival Gonzagão de Manaus, realizado em julho deste ano. O grupo saiu vitorioso na categoria Tradicional com 239,7 pontos, superando 11 concorrentes, entre eles: “Paixão Caipira” (238,5) e “Os Caipiras de Itacoatiara” (237,0), nos respectivos segundo e terceiro lugares.

Esta é a segunda vez que a “Caipira na Roça” participa do torneio nacional e promete arrasar para conseguir uma colocação melhor. Em 2014, o grupo ficou em décimo lugar.

Gonzagão

O Gonzagão é promovido há três anos pela União Amazonense de Quadrilhas Juninas e Grupos Folclóricos (UNAQJ), filiada à Confederação Nacional do segmento (CONAQJ), responsável pela disputa nacional, realizada em diferentes cidades a cada ano. O grupo folclórico amazonense viaja nesta quinta (24) para São Luís com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC-AM) e disputará o título de campeã com 20 grupos folclóricos de 17 Estados e do Distrito Federal.

O atual presidente, Márcio Soares, afirmou que nos últimos anos a “Caipira na Roça” fez grandes espetáculos juninos. A quadrilha obteve várias conquistas estaduais. Entretanto, este ano, a disputa teve um gostinho especial já que a dança volta a competir na disputa nacional, três anos após a primeira experiência.

“O festival nos deu o direito de representar o nosso estado no Brasileiro e vamos conseguir levar mais de 50 membros para a competição. Preciso dizer que tudo só foi possível por conta do apoio da SEC e de vários amigos”.

Sobre os preparativos, Márcio ressalta que o grupo está a todo vapor. Ele viaja dias antes para o Maranhão, onde vai confeccionar as alegorias e contratar serviços de efeitos que serão utilizados pela quadrilha.

” A ansiedade é muito grande, mas com muita responsabilidade vamos honrar nosso Estado. Será lindo!”, contou Márcio.

A quadrilha amazonense levará suas chitas, retalhos e fitas para enfrentar concorrentes de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins, além do Distrito Federal. A atual campeã, “Eita Junino” (RR), também deverá participar das apresentações na Praça Maria Aragão, no Centro de São Luís.

“Nossa definição é única…. Tradição! São 42 anos de história, sempre com muita criatividade, pioneirismo e inovação. Acredito que nossas chances de conquistar esse nacional são grandes, pois nossa maneira de dançar e nossa temática são qualidades que neste ano podem fazer a diferença. Sem contar o amor e a paixão que move a todos nós!”, finaliza Márcio.

A quadrilha surgiu no bairro do Alvorada em 1975- Ione Moreno

História e tradição

A quadrilha surgiu no bairro do Alvorada 1, no dia 10 de maio de 1975. Ela foi coordenada durante anos pelos seus fundadores: Rosa e Erlano Tananta. A dança foi nomeada como “Caipiras na Roça” porque na época as quadrilhas se apresentavam com trajes caipiras, ou seja, os homens usando camisas xadrez e calças com retalhos. As mulheres com vestidos de chita e detalhes de renda, caracterizando assim o povo da roça. Desde então, a quadrilha atravessa gerações com beleza e ritmo, mantendo sempre suas tradições.

Estilo próprio

A partir de 1992, a coordenação viu a grande variedade dos estilos de quadrilha em todo o Brasil e decidiu que teria um modo único. O “matuto maluco” conta com uma expressão corporal forte sendo utilizado o molejo dos braços e das pernas. Os componentes da “Caipira na Roça” dançam saltitando.

O estilo inovador contagiou e virou sensação no Amazonas. Nos anos seguintes, o “matuto maluco” foi uma febre entre as quadrilhas. Hoje ele é o estilo adotado por 99% dos grupos do Amazonas. A quadrilha passou também a disputar com outros grupos o Festival Folclórico do Amazonas. Ela pertencente à “Categoria Ouro” das quadrilhas. A “Caipira na Roça” já acumula 14 títulos como quadrilha campeã no festival e, nos demais anos, sempre ficou entre as três primeiras colocadas. A quadrilha reúne hoje 32 pares e segue animando as temporadas juninas.

Brasileirão

O Brasileirão de Quadrilhas, como é mais popularmente conhecido, é hoje o maior concurso de quadrilhas do Brasil. Nele participam não somente quadrilhas do Nordeste, mas também de regiões como o Sudeste, o Norte e o Centro Oeste. Após realizar suas eliminatórias estaduais, as entidades filiadas à Conaqj trazem sua campeã para a grande final da Confederação Nacional. Cada quadrilha leva para o Brasileiro, em média, 60 a 80 integrantes, apresentando um grande espetáculo com cenários, lindos trajes e a tradição do baião, xote e xaxado.

Prêmios

Conquistas em 22 anos de história no Festival Folclórico do Amazonas:

1992 – Campeã – AGFM. Categoria Especial.

1993 – Campeã – AGFM. Categoria Especial.

1994 – Não houve disputa.

1995 – Campeã da Super Categoria AGFAM, AGFM e LIGA.

1996 – Campeã da Super Categoria AGFAM, AGFM e LIGA.

1997 – Campeã da Liga – Categoria Especial.

1998 – Campeã da Liga – Categoria Especial.

1999 – 3° lugar da Liga – Categoria Especial.

2000 – Campeã da Liga – Categoria Especial.

2001 – 2º lugar Super Categoria AGFAM, AGFM e LIGA.

2002 – 2° Lugar da Liga – Categoria Especial.

2003 − Campeã da Liga – Categoria Especial.

2004 − 2° Lugar da Liga – Categoria Especial.

2005 − Campeã da Super Categoria AGFAM, AGFM e LIGA.

2006 − 2° Lugar da Super Categoria AGFAM, AGFM e LIGA.

2007 − Campeã da Super Categoria LIGA.

2008 − Campeã da Super Categoria AGFM e LIGA.

2009 − Campeã da Super Categoria AGFM e LIGA.

2010 – Campeã da Super Categoria AGFM e LIGA

2011 – 3° Lugar da Super Categoria AGFM e LIGA

2012 – 2° Lugar da Liga – Categoria Especial.

2013 – Campeã da Liga – Categoria Especial.

2014 – 3° Lugar da Super Categoria OURO/SEC

Bruna Chagas

EM TEMPO

