De bike: Policiais farão patrulhamento em Centro Histórico de Manaus

Centro Histórico de Manaus, no eixo que abrange o Teatro Amazonas, Palácio da Justiça e as Praças da Saudade, São Sebastião e do Congresso – Divulgação

Para aproximar os policiais e a comunidade que frequenta o Centro Histórico de Manaus, será implantado nesta quarta-feira (30), às 9h, na Praça Heliodoro Balbi, o Ciclo Patrulhamento de prevenção em segurança pública mediante uso de bicicletas como instrumento de locomoção. O acordo entre o governo do Estado e a empresa Caloi prevê o patrulhamento no Centro que abrange o Teatro Amazonas, Palácio da Justiça e as Praças da Saudade, São Sebastião e do Congresso em bicicletas. O circuito da Ponta Negra também será contemplado pelo projeto.

O Ciclo prevê ainda a redução dos índices de criminalidade nesses locais e o fortalecimento da parceria polícia e sociedade. O projeto poderá contar com uma extensão dos serviços de patrulhamento para outras áreas da região metropolitana, para outros municípios caso haja necessidade ou em perímetro externo durante a realização grandes eventos.

A empresa doará 60 bicicletas e o Governo, em uma ação multiinstitucional que inclui o Fundo de Promoção Social (FPS), a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Estado de Planejamento (Seplancti), responderá pelo treinamento dos policiais e o fornecimento de equipamento, kits de proteção e uniformes.

O Ciclo Patrulhamento atende a uma reivindicação das entidades de classe do comércio que atuam no Centro por mais segurança na região, reiteradas vezes manifestadas nas reuniões das Câmaras Setoriais coordenadas pela Seplancti.

A escolha do Centro Histórico e da Ponta Negra tem a ver com o elevado número de ocorrências e a dificuldade de acesso de viaturas e motocicletas nessas áreas. As operações de patrulhamento serão realizadas em duplas ou trios de policiais, podendo ser ampliado esse número de agentes.

