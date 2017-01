David toma posse e Melo leva mensagem

Com o retorno dos trabalhos marcado para a próxima quarta-feira, 1º de fevereiro, a Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) será palco de dois eventos simultâneos: a posse do novo presidente da casa, deputado David Almeida (PSD) e dos demais membros da mesa diretora para o biênio 2017-2018 e a leitura da mensagem anual do governador José Melo (Pros).

A oposição no Legislativo espera que a nova mesa diretora dê celeridade na votação dos projetos de leis, tanto nas comissões quanto no plenário, fazendo assim o cumprimento do regimento interno.

Já o governador, em sua passagem pela Assembleia, fará um balanço do seu governo nos últimos 2 anos e dos desafios a serem enfrentados em 2017.

Na expectativa de uma mudança nas atividades, o deputado Serafim Corrêa (PSB), ressalta que toda mudança é natural, tem as suas características. Ele espera que o Parlamento passe a votar projetos de leis que já estão prontos, toda a semana, para que nada fique acumulado. “No plenário, quem tiver voto ganha. Não importa se o meu projeto seja aprovado ou rejeitado, só espeto que seja votado”.

O parlamentar cita como exemplo um projeto seu, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que tramita desde outubro de 2015, que estabelece que o saldo em caixa dos órgãos auxiliares e de outros poderes e autarquias que sobraram revertam para o Executivo para serem aplicados nas áreas de saúde, educação e segurança. “Foi apresentado faz um ano e meio e eu quero que vote. Espero que a nova mesa, dê uma nova dinâmica e que haja uma rotina de votação”, frisou.

A deputada Alessandra afirma que espera que a composição da nova mesa seja diferente da anterior e que aguarda uma participação maior dos deputados nas decisões da Assembleia de forma geral, com transparência. “Espero que haja mais por parte das comissões, uma maior celeridade. Me preocupo com a Comissão de Constituição e Justiça, porque projetos meus foram barrados, enquanto de outros colegas iguais aos meus, passaram”, salientou.

Perguntada sobre toda a semana ter votação de projetos, Alessandra, diz que é muito importante, porque segundo ela, na gestão anterior não era feito. “As matérias acumulavam, resultando na votação de mais 40 projetos de forma ocorrida, sem discussão. Caso que como muitas das vezes aconteceu”, relembra.

Questionada sobre instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que pretende investigar a aplicação de R$ 20 milhões da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) na empresa de Transporte de Valores Transexpert, do Rio de Janeiro, envolvida em casos de corrupção, a deputada acredita que a comissão será instalada. “O próprio parecer da procuradoria afirma que a CPI já poderia ser aprovada e eu não sei porque foi parar na CCJ. Mas acredito sim, que possa acontecer”.

Mais cético, o deputado José Ricardo (PT) acredita que a comissão parlamentar não será instalada. Ele espera que a nova presidência da casa cumpra o que determina o regimento interno e que não engavete projetos da oposição, não obstrua a tramitação de projetos que ampliam a fiscalização às ações do governo, que realize audiências públicas que debatam os projetos oriundos dos poderes, que cobre a realização das reuniões das comissões e que não aceite reuniões fantasmas das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. “Que cumpra a lei, respeitando os parlamentares. Acima de tudo, espaço para o povo falar na Assembleia”.

Seguindo na mesma linha, Luiz Castro (Rede) diz que fica na espera de que o presidente eleito David Almeida conduza as sessões plenárias com respeito ao regimento interno, respeitando de modo isonômico as prerrogativas de todos os deputados, inclusive os da oposição. “E que a mesa diretora como um todo se comporte como gestora de um Poder Constitucional independente, evitando uma postura de subordinação ao Poder Executivo”.

Diogo Dias

EM TEMPO