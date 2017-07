David Perrone se prepara para Mundial na França

Após uma temporada de ausência, o amazonense David Perrone, 31, vai retornar às areias vestindo a camisa canarinha da seleção brasileira de futevôlei. Ele viaja no próximo dia 26, em busca do título Mundial da categoria, na etapa de Nice, na França. Os jogos acontecem entre os dias 28 e 30. O preparador físico e técnico Rogério Melo também irá ao “Velho Continente” com a delegação.

David Perrone foi convocado pela Confederação Brasileira de Futevôlei (CBFV) para jogar ao lado do catarinense Juninho. A outra dupla brasileira na disputa será composta pelo alagoano Hiltinho e pelo paulista Vinicius. O quarteto vai tentar impedir o bicampeonato da seleção do Paraguai.

O atleta baré garante que desta vez vai à competição mais experiente na modalidade. “Mais vivido dentro das areias e no futevôlei. A cada ano e disputa procuramos aprender mais e desenvolver melhor o meu tipo de jogo. Estou muito feliz por essa convocação, mais experiente e confiante pela aposta em mim. O Amazonas tem um pouco de força na modalidade. Isso é muito bom”, disse Perrone, que nasceu no município de Maués (distante 356 quilômetros da capital), conhecido por suas belas praias.

Dono de um poderio ofensivo invejável e referencial a nível de Brasil e mundo, Perrone tem como missão acabar com a festa dos paraguaios. “Sabemos que existe essa cobrança. O Brasil é o país do futevôlei e o Paraguai venceu o último Mundial. Os adversários estão se qualificando e a tendência é os campeonatos ficarem cada vez mais competitivos”, explica.

A dupla David e Juninho irá atuar pela primeira vez. Apesar da falta de entrosamento, Perrone garante ter estudado as partidas de Juninho nos últimos dias e não vê como um bicho de sete cabeças a falta de experiência ao lado do catarinense.

“Já analisei a qualidade dele. É um grande jogador e tem muito a acrescentar ao meu lado. Apesar de não conhecer ele direito, eu sei que vai dar certo, sempre dá”.

História

David Perrone começou a praticar a modalidade aos 16 anos e foi convocado para seleção amazonense aos 18. Porém, respirou novos ares ao ser convocado pela CBFV logo aos 19 anos, em sua primeira chegada a Manaus. Ao longo de quase duas décadas suando a camisa, o baré tem no currículo as conquistas do Mundial, Sul-Americano, Campeonato Brasileiro e Amazonense.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO