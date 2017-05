David estuda redução do contrato da Umanizzare e anuncia projetos

O governador vai se reunir amanhã com técnicos do governo para fechar a dimensão dos cortes que planeja realizar nos custos da máquina pública e, até sexta-feira, deve anunciar mais mudanças em sua gestão e projetos na área de saúde e segurança do Estado

Em sua passagem ontem pela Assembleia, David Almeida afirmou que em sua gestão vai lutar para colocar o hospital Delfina Aziz em pleno funcionamento, com todos os seus 11 centros cirúrgicos atendendo à demanda de média e alta complexidade nos próximos meses.

Outra meta na saúde é a aquisição de tomógrafos para os municípios de Parintins, Itacoatiara, Tabatinga, Tefé e Humaitá, que funcionarão como polos para os exames tomográficos, atendendo à população das calhas dos rios Amazonas e Madeira. Outro exemplo citado por David Almeida é o hospital Hilda Freire, em Iranduba, onde a partir da próxima terça-feira serão retomadas as operações de média complexidade no centro cirúrgico, com previsão de 45 cirurgias semanais e até 180 intervenções por mês.

Na segurança pública, o governador anunciou os projetos Manaus Segura e Interior Seguro, que terão reforço de equipamentos já a partir da próxima sexta-feira, quando serão entregues cem motos e cerca de 60 novas viaturas, de um total de 283 adquiridas pelo governo. Num prazo de 15 dias, o helicóptero adquirido para a SSP vai estar pronto para entrar em operação, dando suporte aéreo às ações de combate ao crime na região metropolitana.

Ao entregar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2018, na manhã de ontem, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o governador David Almeida (PSD) anunciou novos programas direcionados para a saúde e segurança e afirmou que estuda diminuições em contratos do governo. Uma delas é a redução do contrato com a empresa Umanizzare, envolvida no escândalo da Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. Um estudo já está sendo feito para definir a dimensão do corte.

O governador também adiantou que vai rescindir o contrato com o aluguel de um jatinho particular para as viagens ao interior e que em vez disso, vai usar voos comerciais ou em aviões mais baratos. David Almeida também prepara mais mudanças nas secretarias, que são trocas de cargos no segundo e terceiro escalão que precisam ser alterados. “Mudamos a cabeça e tem que mudar o corpo das secretarias”, acrescentou. Mudanças e rescisão ou redução de contratos com fornecedores devem ser anunciados na sexta-feira (2).

David Almeida aproveitou a ida à Assembleia para explicar o porquê de enviar uma mensagem à casa solicitando a troca do agente financiador de um empréstimo de R$ 300 milhões. “Seria a Caixa Econômica Federal, e a nossa proposta é que fosse no Banco do Brasil. Essa mudança aconteceu, uma vez que os trâmites no Banco do Brasil são mais céleres”, disse.

Ontem mesmo, sob a presença do governador, os deputados aprovaram o projeto de lei nº 77/2017, oriundo da mensagem governamental nº 58/2017, que trata do empréstimo. Ele explicou que será direcionado um valor de 70% para o interior do Estado, a ser investido em infraestrutura, saúde e moradia.

EM TEMPO