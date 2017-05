David busca unidade em defesa da Zona Franca

Com um discurso da unidade, o governador David Almeida (PSD) esteve na manhã de ontem na Câmara Municipal de Manaus (CMM), acompanhado de uma comitiva de deputados, onde foi buscar apoio na luta contra o projeto de lei complementar nº 54/2015, que tramita no Congresso Nacional e que, se aprovado, pode prejudicar os incentivos fiscais concedidos ao modelo Zona Franca de Manaus (ZFM).

A matéria, que aguarda os pareceres das comissões de Constituição e Justiça e da de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, permite a Estados e Distrito Federal deliberar sobre a remissão de créditos tributários, o que oportuniza a criação de outras zonas francas pelo país. A proposta é de autoria da senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) e já foi aprovada no Senado.

Preocupado com a situação financeira do Amazonas que a matéria poderá causar, se aprovada, David Almeida declarou que este é um momento de união e pediu a ajuda de todos os parlamentares do Estado.

“Este é um momento de união. Então, vim à Câmara justamente para unir forças sem ideologias partidárias, pois o que está em pauta é a situação financeira do Amazonas, com a Zona Franca de Manaus, que é nossa principal fonte de renda. E aqui, na Câmara, também venho em busca de um representante do nosso município”, disse.

O presidente da Câmara de Manaus, vereador Wilker Barreto (PHS), também se manifestou sobre o assunto e colocou o Parlamento municipal à disposição. “Parece que o Brasil não é um só e temos vários países em um só, pois essa tramitação por parte dos outros Estados em tentar mexer no ICMS é praticamente uma afronta à lei”, afirmou.

Integrante da comitiva, o deputado Serafim Corrêa (PSB) disse que a aprovação desse projeto no Senado é algo lamentável. “Não há como entender os motivos pelos quais os representantes do Amazonas não brigaram pelo nosso Estado e nós passamos batidos”, criticou.

‘Situação difícil’

Por telefone, o senador Omar Aziz (PSD) afirmou que “a situação ficou difícil, pois a briga era Manaus e São Paulo contra outros 25 Estados” e que chegou a se reunir com o deputado federal Pauderney Avelino (DEM) para tentar reverter a situação quando ainda em debate na Câmara dos Deputados.

“As pessoas pensam que essa é uma questão fácil, mas não é. Minha briga pelos benefícios à Zona Franca de Manaus vem de muitos anos, e desta vez não foi diferente. Fizemos de tudo para que a questão não chegasse ao Senado, pois sabíamos que seria difícil reverter”.

Além do deputado Serafim Corrêa, acompanhava David Almeida o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Abdala Fraxe (PTN), e os parlamentares Adjuto Afonso (PP), Carlos Alberto (PRB), Dr. Gomes (PSD), Francisco Souza (PTN), Josué Neto (PSD), Ricardo Nicolau (PSD), Sabá Reis (PR) e Sidney Leite (Pros).

Com informações da assessoria