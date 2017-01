David Assayag comemora aniversário com show no Manaus Plaza Shopping

O Imperador David Assayag completará mais um ano de vida e convida toda sociedade manauara para comemorar em grande estilo. O artista irá celebrar seu aniversário, no próximo sábado (14), a partir das 19h, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, Bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

A temática da festa será embalada por um repertório especial juntamente com artistas locais convidados para garantir o agito e animação, como Zezinho Correa, Márcia Novo, Klinger Araújo, Edilson Santana, Vanessa Alfaia, Sebastião Júnior e Márcia Siqueira.

Os ingressos estão à venda no Atendimento ao Cliente (SAC) do Manaus Plaza Shopping – em frente à loja TV Lar 1º piso, com funcionamento em horário comercial. Os valores variam de R$ 40 reais (lugar na mesa) e mesa para oito pessoas a R$ 320 (incluso buffet de salgados).

Mais informações pelos fones: 99115-9196.

Com informações da assessoria