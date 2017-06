David Assayag apresenta show ‘Duas Nações’ no Teatro Amazonas pelo projeto ‘Teatro com Toada’

David Assayag se apresenta no Teatro Amazonas no show ‘Duas Nações’ – Divulgação

Sucessos dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido de ontem e de hoje estão no repertório do show “Duas Nações”, que o levantador de toadas David Assayag apresentará na próxima quarta-feira (14), às 20h, no Teatro Amazonas. O espetáculo, que faz parte do projeto “Teatro com Toada”, terá participações especiais de Arlindo Jr. e Márcia Siqueira.

No palco do Teatro, Assayag reviverá canções que marcaram época na festa do boi-bumbá de Parintins. Entre elas se incluem “Pássaro Sonhador”, de Zezinho Cardoso e Mailzon Mendes, e “Vale do Javari”, de Ronaldo Barbosa e J. Melo Faria, ambas toadas do Caprichoso; e “Índio do Brasil”, de Geandro Pantoja e Demetrius Haidos, e “O amor Está no Ar”, de Chico da Silva, do Garantido.

Com o repertório, Assayag revive um pouco da sua trajetória musical, que já soma 30 anos, boa parte deles dedicados ao boi-bumbá parintinense. “É uma seleção de músicas que fizeram muito sucesso no decorrer da minha carreira, num show que vem coroar essa minha história de tantos anos de Festival de Parintins”, resume o músico, que foi integrante do Garantido por 15 anos e há sete atua como levantador de toadas do Caprichoso.

Participações especiais – Na celebração musical, Assayag contará com diversas participações especiais. Arlindo Jr., ex-levantador do Caprichoso, canta ao lado de Assayag “Réquiem Prece aos Espíritos”, sucesso do Boi Azul lançado em 1996, de autoria de Ronaldo Barbosa. Já Márcia Siqueira, intérprete do Garantido, une-se ao levantador para entoar “Musa Rainha”, de Paulinho Du Sagrado e Tadeu Garcia.

Os instrumentistas da Orquestra de Violões do Amazonas tocam ao lado de Assayag em “Lamento de raça”, toada clássica de Emerson Maia. E, em “Nossa Senhora de Parintins”, o levantador terá o acompanhamento do pianista Jonilson Reis, o Labamba, e do Coral do Amazonas. Esta última compõe um momento de homenagem a Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins, com “Barro, fé e Catedral”, do atual CD oficial do Caprichoso.

Com direção geral de Marcos Apolo e Cândido Jeremias, o espetáculo no Teatro Amazonas servirá de base para a gravação do DVD “David Assayag – A Voz da Amazônia”, a ser lançado em breve.

