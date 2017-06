David anuncia corte de gastos e antecipa que não cogita concorrer a vaga de vice-governador

David planeja cortar gastos da ordem de R$ 315 milhões – fotos: Arthur Castro

Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (14) para anunciar medidas administrativas de seu governo provisório, em que planeja cortar gastos da ordem de R$ 315 milhões, David Almeida (PSD) foi enfático ao ser questionado sobre pré-candidatura, eleição suplementar, alianças e apoios. Afirmou que a decisão interna em torno de sua participação no pleito cabe ao presidente do seu partido, o senador Omar Aziz, mas antecipou que não cogita a vaga de vice e descartou apoiar qualquer um dos pré-candidatos que se apresentam à disputa, citando como exemplo o ex-prefeito Amazonino Mendes (PDT).

Almeida antecipou que não cogita a vaga de vice e descartou apoiar qualquer um dos pré-candidatos

David admitiu que acredita em suas chances de se eleger, caso o pleito seja de forma indireta por ter simpatia da maioria dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Ele assumiu ter o desejo de disputar a vaga, mas que isso depende da decisão de Omar. “Quem não tem esse desejo? Se encontrarem em mim as condições necessárias para representar o partido, eu aceito, mas não depende de mim”, disse.

Apesar do cenário que se mostra nada amistoso internamente, Almeida fez questão de dizer que não irá se indispor nem com Omar e nem com a legenda. “Estou feliz com meu mandato de 36 dias e se eu sair amanhã, já estou feliz”, acrescentou.

O governador reconheceu Amazonino como um grande homem público e até citou algumas das grandes obras que realizou em suas gestões, como a construção do Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). “Ele foi um dos maiores administradores deste Estado, quero parabenizá-lo, mas ele não recebe o meu apoio. Dou-me ao direito de não seguir o meu líder político (Omar)”, disse, contestando as especulações de que comporia como vice na chapa do ex-prefeito.

Ao ser perguntado sobre apoio às demais pré-candidaturas majoritárias, como a do senador Eduardo Braga (PMDB) e do ex-deputado estadual Marcelo Ramos (PR), ele desconversou e limitou-se a dizer que, “para bom entendedor, meia palavra basta”.

Na área da saúde, David pretende cortar de 5% a 20% de gastos

Redução de contratos

Com a intenção de entregar as contas do governo no azul, quando finalizar sua gestão, David Almeida anunciou o corte e readequações de R$ 202 milhões em contratos da Secretaria de Saúde; R$ 101 milhões, na de Educação; e R$ 12 milhões na Casa Militar.

Na área da saúde ele pretende cortar de 5% a 20% de gastos com contratos e eliminar os que foram considerados desnecessários. Sobre a Umanizzare – que administra o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), o governador adiantou que na próxima semana haverá uma reunião com os representantes da empresa para analisar item a item e verificar se há necessidade de alterações. “Vamos rever a planilha e, se possível tirar contratos”, comentou.

Fabiane Morais

EM TEMPO