David Almeida visita EM TEMPO e fala sobre propostas à frente da Aleam

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazona (Aleam), deputado David Almeida (PSD), visitou, na tarde desta quinta-feira (9), a sede do Jornal Amazonas EM TEMPO, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Na ocasião, o parlamentar falou sobre a ‘Nova Matriz Econômica’ apresentada pelo Governo do Amazonas, que tem um aporte de investimento de R$ 950 milhões, oriundos de empréstimos.

David Almeida foi recebido pelos presidente e vice-presidente do Grupo Raman Neves de Comunicação (GRNC), Raman Neves e Otávio Raman Júnior, respectivamente. O chefe do legislativo aproveitou a visita para destacar que os investimentos de R$ 950 milhões serão destinados para o desenvolvimento de piscicultura e fruticultura, além, da pavimentação de estradas vicinais e aplicação de infraestrutura na capital e no setor primário do interior do Amazonas.

Parte da mesa diretora acompanhou o presidente do Legislativo estadual na visita de cortesia ao EM TEMPO. Entre os parlamentares que estiveram no encontro cordial, estavam o secretário geral e líder do governo na Assembleia, deputado estadual Sabá Reis (PR), o 1° vice-presidente, deputado Abdala Fraxe (PTN), e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Aleam, deputado estadual Orlando Cidade (PTN).

Almeida falou, ainda, sobre as perspectivas para a sua administração a frente do Legislativo estadual, das dificuldades por conta da crise econômica e das alternativas encontradas para manter um trabalho que atenda às necessidades do povo amazonense.

Henderson Martins

EM TEMPO