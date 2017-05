David Almeida vai ao TCE pedir desbloqueio de contas do estado

O governador interino do Amazonas, David Almeida (PSD), deve ir ainda na manhã desta quarta-feira (10) até a sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para uma reunião, às 10h, com o conselheiro-relator, Júlio Pinheiro, para pedir a liberação das contas do Estado.

A medida foi definida como prioridade pelo parlamentar que tomou posse do governo após a cassação de José Melo (Pros). Este foi o primeiro compromisso que David Almeida assumiu publicamente como governador.

Histórico

O bloqueio foi autorizado, de forma monocrática, pelo conselheiro Júlio Pinheiro, após ser informado pelo Ministério Público de Contas (MPC) que o Governo do Estado havia realizado operações financeiras que, somadas, chegavam a mais de R$ 230 milhões nos dias que seguiram a cassação de Melo e Henrique.

Funcionários do Governo do Amazonas afirmam que o dinheiro movimentado pelo executivo estadual foi para cumprir pagamentos de fornecedores, e que o governo adotou a medida para preparar a administração do estado para a próxima gestão.

Expectativa

David Almeida também anunciou mudanças no secretariado. Cargos de confiança, seguranças e parte da equipe de comunicação também vão sofrer alterações que devem ser formalizadas e divulgadas nos próximos dias.

O parlamentar ocupa o cargo de governador até o mês de agosto, quando uma nova eleição decidirá o líder do estado, que vai comandar o executivo amazonense até 2018.

Laize Minelli

EM TEMPO