David Almeida promete zerar filas de exame em 90 dias

Zerar filas de espera para exames médicos nas redes estadual em até 90 dias, esse é o objetivo do programa ‘Fila Zero’, anunciado dentro do pacote de iniciativas do Plano Emergencial de Saúde, anunciado pelo governador interino David Almeida (PSD) na manhã desta quarta-feira (16), na sede do governo, na Avenida Brasil, bairro Compensa.

Mais de 130 mil pessoas em filas de espera para consultas e exames e outras sete mil, que esperam cirurgias devem começar a ser atendidas a partir desta quinta-feira (18), na capital. As especialidades mais demandadas são ortopedia, com 2.306 pessoas na fila e urologia, com 572 pessoas.

Dinamizar a rede de unidades de saúde oferecendo mais serviços para aumentar a quantidade de agendamentos e atendimentos dos usuários é uma das alternativas para alcançar essa meta.

“O objetivo do nosso governo é servir, minorar o sofrimento. Meu compromisso é ajudar o povo do meu estado. Vamos buscar diariamente isso” afirmou David, que disse ainda que vai visitar todos os hospitais públicos para ter conhecimento dr suas necessidades.

Aumentar a quantidade de cirurgias ortopédicas e cardíacas também é outra das prioridades, segundo o responsável pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, Vander Alves.

“Nossa meta é ajudarmos independente do tempo que passaremos no cargo” endossou o secretário.

Outras medidas

Outras medidas para dar mais celeridade às iniciativas propostas pelo Plano é inaugurar o Hospital Delphina Azis que dispõe de 300 leitos e 11 salas cirúrgicas, mas atende somente como pronto socorro.

Credenciar novas empresas particulares para prestação de serviços à população.

Reativar o aparelho de ressonância magnética e funcionar o segundo equipamento de hemodinâmica, do Hospital Francisca Mendes, em até 90 dias.

No Hospital João Lúcio, na Zona Leste, a medida é também implantar um aparelho de ressonância para auxiliar nas neurocirurgias. Já no hospital Adriano Jorge, concluir a reestruturação do centro de hemodiálise. Ampliar parcerias com o hospital Getúlio Vargas para repassar parte das demandas cirúrgicas e centralizar a compra de medicamentos em laboratórios públicos para todo o Estado pela Central de Medicamentos do Amazonas o que renderia uma economia de até 70% nos custos.

Fazer o acompanhamento da gestão das equipes de trabalho das unidades de Saúde também está dentro do Plano.

Propor soluções para o pagamento de terceirizados e abrir processo seletivo para técnicos em enfermagem até que se possa lançará edital de concurso público. Além de retomar o pagamento de Vale vale alimentação aos servidores de carreira da saúde.

Implantar o programa ‘Remédio em casa’ com entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo para pacientes com acompanhamento nas unidades de saúde.

Interiores

Realizar levantamento da quantidade de profissionais da saúde que atuam em casa município e implantar o programa Amazonas Meu Sorriso para ampliar a ação do governo Estadual, nas ações de saúde bucal. A ideia é buscar uma integração com todas as prefeituras para ofertar serviços odontológicos de higienização e reestruturação dentária para pessoas de todas as faixas etárias nos municípios.

Recursos

O Plano deve atender todo o estado e será custeado com recursos do governo do Amazonas além de uma ajuda governo federal de R$ 150 milhões.

Laize Minelli

EM TEMPO