David Almeida pode se candidatar, diz TRE-AM

Para pôr fim às especulações e dúvidas sobre uma eventual candidatura do governador David Almeida (PSD) nesta eleição suplementar, marcada para o dia 6 de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) garante que a Legislação Eleitoral ampara esse pleito. Nos bastidores, cresce a especulação de que o governador interino esteja tentando se viabilizar neste pouco tempo de mandato para pleitear uma candidatura ao cargo.

O secretário judiciário do tribunal, Waldiney Siqueira, ressalta que ao lançar o próprio nome para este pleito, David não poderá concorrer às eleições de 2018. Isso porque a vaga “tampão” já funciona como um mandato comum. Sendo assim, caso se candidate e seja vencedor do pleito, terá apenas 1 ano e 2 meses para gerir o Amazonas.

Waldiney salienta que ser candidato para um eventual mandato de menos de 2 anos “pode não ser interessante”, já que David Almeida pode ficar por 8 anos se ele optar por se candidatar somente em 2018 e, numa possibilidade de vitória, tentar a reeleição do mandato. “Ao ser eleito, ele não poderá ser candidato à reeleição no próximo pleito. Ele não pode ficar três mandatos consecutivos no comando do Estado”, pontuou.

Caso David Almeida seja oficializado candidato entre os dias 12 e 16 de junho, data das convenções partidárias, ele terá de se desincompatibilizar do cargo de governador interino num prazo máximo de 24 horas, para participar do processo de campanha. Ao sair do posto, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Tjam), desembargador Flávio Pascarelli, assumirá como governador interino até o dia da diplomação do eleito, marcada para o dia 11 de outubro, caso tenha segundo turno do pleito.

Seguindo este parâmetro, David permaneceria no cargo por dois mandatos e, posteriormente, poderia ser candidato para vaga de deputado estadual. “Como ele está governador, não importa quantos dias ele venha a ficar no cargo, mas se ele se candidatar, só ficará por dois mandatos consecutivos”, disse.

Waldiney observa, ainda, que Almeida cumpre os requisitos básicos para a disputa, como seis meses de filiação partidária e é eleitor no Amazonas há mais de um ano. “Além disso, o candidato deve ser ficha limpa, não ter processo criminal e apresentar certidões junto à Justiça Federal e estadual”, explicou.

Na última segunda-feira, ao ser questionado se é pré-candidato ao governo, David Almeida desconversou e afirmou que o momento é de trabalhar em detrimento do Estado.

O EM TEMPO procurou o presidente estadual do PSD, senador Omar Aziz, para comentar se o partido apoia o nome de Almeida à disputa. Ele afirmou que o assunto ainda não foi discutido internamente. “Na política, tudo pode acontecer. O Arthur (Neto) e o Eduardo Braga não eram inimigos mortais e se juntaram no ano passado?”, disse.

Consulta

Na sessão do pleno da próxima sexta-feira, o TRE julgará como improcedente a consulta realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), em que solicita informações sobre condutas vedadas a agentes públicos, descritas nos artigos 73 a 78 da Lei 9.504/97, segundo informou Waldiney.

“Essa consulta não será reconhecida pela corte, porque tudo o que o TRE pode responder já está escrito na lei. Estes artigos elencam todas as proibições a funcionários públicos e tudo o que eles não podem fazer ao candidatar-se em uma eleição”, comentou. Ele informa, ainda, que esta foi a única solicitação que chegou ao TRE. “Não chegou nenhuma outra consulta, solicitando informações sobre a possibilidade de candidatura dele (David Almeida)”, disse.

Registro

Após a escolha em convenção, os partidos terão que fazer o registro de candidatura dos candidatos escolhidos até o dia 19 de junho, sendo que o TRE funcionará em horário especial nos dias 17 (sábado) e 18 (domingo), para formalização das chapas e esclarecimento de dúvidas.

Para fazer o registro, os candidatos deverão acessar o sistema de Candidatura Externa (Candex), baixar os formulários, imprimir, assinar e gravar mídia para trazer ao tribunal”, explicou. Caso exista a ausência de algum documento, o candidato será intimado a regularizar a situação em 72 horas.

Fabiane Morais

EM TEMPO