David Almeida garante que vai instalar CPI da Afeam

Com posse marcada para o próximo dia 1º de fevereiro, o presidente eleito da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), deputado estadual David Almeida (PSD), garante que vai dar seguimento e apoio aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que pretende investigar empréstimos milionários concedidos pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). A CPI foi aprovada no final do ano passado, mas uma manobra da base do governo adiou a sua instalação.

A oposição critica a iniciativa do então presidente da casa, deputado Josué Neto (PSD), de colocar o pedido de CPI para tramitar na casa, passando pelo crivo da Procuradoria-Geral do Legislativo, depois pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o que acabou impedindo que a comissão fosse instalada ainda em 2016.

David Almeida afirmou que tão logo as atividades legislativas iniciem, em fevereiro, vai buscar informações da procuradoria para ver qual encaminhamento dado à investigação. Ele destaca que existe também um outro pedido de CPI, assinado pelo deputado Sabá Reis (PR) e que já recebeu adesão de outros parlamentares, para que sejam investigados outros investimentos da Agência, além do que motivou o pedido de CPI, que foi o empréstimo de R$ 20 milhões a uma empresa do Rio de Janeiro.

“Eu preciso iniciar os trabalhos, mas eu não vejo problema nenhum em dar continuidade na instalação. Tem que apurar mesmo e punir os responsáveis, caso haja algum desvio de conduta de agente público”, afirmou Almeida.

O orçamento 2017 da Assembleia, aprovado dentro do Orçamento do Estado no ano passado, é de R$ 237 milhões, tendo uma redução de 10,2% com relação a 2016, que foi de R$ 264 milhões. Sobre isso, David afirmou que, quando assumir a presidência, pretende garantir estrutura aos deputados para atuação parlamentar, reconquistando aquilo que, segundo ele, foi momentaneamente perdido em função dos cortes e ajustes feitos pela Assembleia para se adequar a uma nova realidade orçamentária.

Com relação à tramitação dos projetos de leis, Almeida afirma que terão tramitação normal, mas com maior celeridade nas comissões. “Eu tenho uma proposta que vou conversar com a procuradoria e as assessorias jurídicas da casa, para que a própria procuradoria possa atuar dentro da CCJ, buscando ajudar nos pareceres com relação ao controle de constitucionalidade, para que não passem ou se aprovem projetos inconstitucionais, segundo a ótica da Procuradoria-Geral do Estado. Isso é para fortalecer a atuação da CCJ”, adiantou.

Atualmente, David Almeida atua como líder do governador José Melo (Pros) na casa e ele não soube dizer quem assumirá essa função após ser empossado presidente da Assembleia. Mas, ele defende o nome de Sabá Reis, uma vez que ele é o vice-líder do governo.

Sobre o veto parcial do governador ao escalonamento que irá beneficiar a Policia Civil, Procuradoria-Geral do Estado e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o deputado salientou que Melo vetou uma subemenda da lei. Ele garante que o compromisso de aumento das categorias está mantido.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO