David Almeida esclarece sobre bolsas para efetivos da Aleam

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), deputado David Almeida (PSD) voltou a falar ontem sobre a extinção do programa de bolsa de estudos para os servidores em cargos comissionados da instituição, medida que adotou no início desta semana, após inúmeras recomendações feitas pelo Ministério Público de Contas (MPC). Ele afirmou que o benefício se encerra no próximo mês, mas que para os efetivos da casa que possuem bolsas de estudos em universidades, a Aleam vai financiá-las até o término desses cursos e, que após isso, o programa será oficialmente extinto.

“O servidor efetivo precisa dessa graduação e para não perder, vamos manter até o final do curso, e partir daí não vamos mais abrir novas bolsas”, disse.

O valor de bolsa era em torno de R$ 5 mil por mês para os 24 deputados, que no total dá em torno de R$ 1,4 milhão por ano. Questionado se com a extinção a verba será destinada para investimentos da assembleia, David acenou que sim e que precisará de fonte extras na receita. “Eu começo 2017 com orçamento menor do que o executado de 2016. Eu vou precisar fazer alguns ajustes, sim”.

Além dessa medida, David Almeida devolveu para o Comando Geral da Polícia Militar cerca de 30 policiais militares que estavam cedidos ao Parlamento estadual atuando na segurança dos servidores da casa.

De acordo com o deputado, por conta da crise do sistema prisional do Estado, o governador José Melo (Pros) havia solicitado de todos os poderes como Tribunal de Contas (TCE), Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) e da Aleam o retorno desses policiais para atuarem nas ruas.

David Almeida apresentou, ainda, um novo cronograma das atividades em plenário, em que todas as quartas-feiras será dia de deliberação no plenário, com votação de matérias de autoria dos deputados, projetos do Executivo e dos demais poderes. Foi decidido também que todas as reuniões comemorativas de títulos, sessões solenes e especiais ficarão marcados para as terças-feiras e quintas-feiras, a partir da 11h.

“Se a Assembleia estiver em debate e o grande expediente precisar ser estendido, vamos parar em respeito aos convidados e fazer a sessão e, posteriormente, voltar com os debates. Não vamos deixar os convidados esperando durante algumas horas, como vimos no passado recente”, disse David Almeida.

Na próxima semana. deverá chegar à casa a mensagem do Executivo com o texto da reforma administrativa do governo para aperfeiçoar o projeto da nova matriz econômica ambiental do Estado, segundo informou Sabá Reis (PR).

Diogo Dias

EM TEMPO