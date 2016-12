David Almeida é o novo presidente da Aleam

A vitória de David Almeida (PSD), que teve 17 votos de um total de 24, é considerada uma vitória política de José Melo, já que o parlamentar era o líder do prefeito na Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

O presidente eleito da Aleam é natural de Manaus e exerce o seu terceiro mandato como deputado estadual e está filiado atualmente ao Partido Social da Democracia (PSD), sigla que tem como figura mais importante no Amazonas o senador Omar Aziz.

