David Almeida é favorito à presidência da Aleam

O deputado estadual David Almeida (PSD) se defendeu das acusações de que teria desviado dinheiro dos cofres públicos de Iranduba durante sessão na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta quarta-feira (21).

Durante seu pronunciamento, David declarou sua candidatura à presidência da Aleam para o biênio 2017 a 2018.

“Essa situação me deu forças, porque a partir desse momento estou declarando a minha candidatura à presidência dessa Assembleia. E aqueles que queiram nos derrotar, que vençam nos votos, no convencimento. Há mais de um mês eu venho sendo atacado sem declarar que sou candidato. Eu respeito às famílias. Me recusei e me recuso a atacar qualquer um dos meus adversários à presidência”, declarou o parlamentar.

Os deputados Francisco Souza (PTN), Ricardo Nicolau (PSD), Abdala Fraxe (PTN), Carlos Alberto (PRB), Augusto Ferraz (DEM), Orlando Cidade (PTN), Serafim Correa (PSB), Sabá Reis e Cabo Maciel (PR) e Josué Neto (PSD), já declararam voto a favor da candidatura do parlamentar.

A votação para a presidência da Aleam deve ser realizada na tarde da próxima quinta-feira (22). Além de David Almeida, os deputados Sidney Leite (Pros), Bosco Saraiva (PSDB), Luiz Castro (Rede), Vicente Lopes (PMDB), Belarmino Lins (Pros), Sinésio Campos (PT), José Ricardo (PT) e Alessandra Campelo (PMDB) vão disputar o cargo.

Acusação

David Queiroz, ex-secretário de finanças de Iranduba e réu da ação penal que resultou na “Operação Cauxi”, acusou Francisco Souza (PTN), David Almeida (PSD) e Ricardo Nicolau de desviarem aproximadamente R$ 56 milhões dos cofres públicos do município. Os deputados estaduais, David Almeida (PSD), Ricardo Nicolau (PSD) e Francisco Souza (PTN) rebatem as denúncias e dizem não participar de nenhum esquema de corrupção. A acusação foi dada em depoimento na última sexta-feira (17).

Portal EM TEMPO