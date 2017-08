David Almeida diz que não fechará portas a candidatos no segundo turno

David Almeida apoiou Rebecca Garcia no primeiro turno da eleição suplementar

O governador David Almeida (PSD), que apoiou a candidata Rebecca Garcia (PP), na eleição suplementar para o governo do Amazonas, disse que não contava com a possibilidade da candidata não estar no segundo turno das eleições, mas que tentou fazer a sua parte e tentou dar ao Amazonas uma opção a mais para escolha dos candidatos, ao apoiar a representante do PP.

Leia também: Amazonino Mendes disputa segundo turno contra Eduardo Braga em eleição do AM

Questionado se apoiaria alguém no segundo turno, David Almeida disse não fechar portas. “Conversarei com o meu grupo e vamos decidir se apoiaremos Amazonino ou Eduardo Braga, não vamos fechar portas para ninguém”, disse o governador.

