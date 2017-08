David Almeida diz que Amazonas vai eleger primeira governadora em eleição suplementar

Após acompanhar a candidata Rebecca Garcia (PP) em sua zona eleitoral, localizada na Escola Estadual Ângelo Ramazzotti, no bairro Adrianópolis, o governador interino David Almeida (PSD) votou por volta de 10h, na Escola Estadual Antônio Lucena Bitencourt, localizada no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul da cidade. Ele chegou no local a pé e acompanhado da filha e do deputado estadual Abdala Fraxe (Podemos), antigo companheiro de chapa da candidata. Ao chegar, ele ainda aguardou Rebecca Garcia em torno de 10 minutos, para então se dirigir à sua sessão eleitoral.

Ao falar com a reportagem, o governador afirmou que está confiante na disputa de pleito ao governo do Estado. “O Amazonas quer mudanças, quer renovação e a Rebecca é uma opção de transformação da antiga política amazonense. Hoje venho aqui exercer meu papel de eleitor e cidadão com o mesmo intuito de todos os moradores do nosso Estado, em busca de melhorias e uma vida de qualidade em nosso Amazonas. Hoje iremos eleger nossa primeira governadora ou ir com tudo para o segundo turno”.

Abdala não vê prejuízos após impugnação

O antigo candidato à vice de Rebecca Garcia, deputado estadual Abdala Fraxe (Podemos), também acompanhou o governador em sua zona eleitoral.

No dia 26 de junho ele teve o registro de candidatura impugnado pelo TRE-AM por conta do crime de cartel ocorrido entre os anos de 2011 e 2013.

Apesar da condenação recente, ele acredita que nada atrapalhará a trajetória da candidata Rebecca. “A Rebecca é uma forte candidata que apresenta renovação, e nada disso irá impedi-la de fazer um bom papel, como já vem realizando desde o início da campanha”, finalizou.

