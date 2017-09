David Almeida destaca abono salarial e adiantamento de 13º salário em fim de governo

Governador interino participa do desfile da Independência no sambódromo de Manaus -Foto: Michael Dantas

Com um governo interino de pouco mais de quatro meses, o governador interino David Almeida (PSD), cumpriu uma de suas últimas agendas, com aparição pública pelo comando do Estado na manhã desta quinta-feira (7), durante o Desfile Cívico pela independência do país. Além de prestigiar o evento, ele aproveitou para salientar que seus últimos dias de mandato serão marcados pelo apoio ao servidor público.

Pagamento a servidores

O governador reafirmou que entre os dias 14 e 15 de setembro, serão pagos outros 30% do décimo terceiro para os servidores. Na educação, após o empréstimo de R$ 240 milhões, haverá o pagamento de outras duas parcelas do abono salarial aos professores do Estado, com garantia de salários pagos até o dia 30.

Obras no Interior

Também houve negociação em Brasília (DF), para o empréstimo de R$ 300 milhões do Banco do Brasil para investir na infraestrutura do Estado. Ele garantiu estar acompanhando de perto o andamento das obras, já tendo passado pelos municípios de Iranduba, Itacoatiara e Manaquiri. Na próxima semana, ele ainda passará pelos municípios de Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá e Tonantins.

“Hoje é feriado e estamos trabalhando. Será assim até o fim do meu mandato. A cada dia, uma nova conquista para o povo do Amazonas”, disse o governador interino.

Desfile da Independência no Sambódromo de Manaus -Foto: Michael Dantas

Finanças equilibradas

A Comissão de Transição de Governo entregará o primeiro parecer das finanças do Estado na próxima sexta-feira (15) para a equipe do governador eleito. David Almeida fez questão de adiantar que vai entregar o governo ” melhor do que a época que ele foi empossado”.

“O Amazonas foi o Estado que mais cresceu em relação à arrecadação própria de ICMS. Só no mês de agosto, por exemplo, tivemos o crescimento de 30,63% e será desta maneira que entregaremos o Governo do Amazonas, para o governador eleito, com as finanças equilibradas”, finalizou.

Wal Lima

