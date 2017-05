David Almeida confirma mudanças no secretariado e anuncia nomes na Sefaz, Susam e Seduc

O governador interino do Amazonas, David Almeida, anunciou as primeiras alterações no secretariado durante coletiva na tarde desta quarta-feira (10), na sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE), na Av. Ephigênio Salles, bairro Aleixo.

Almeida confirmou substituições em cinco secretarias do executivo estadual. As principais alterações ocorrem nas secretarias de saúde, educação e fazenda.

Também devem anunciadas substituições em autarquias, principalmente no comando do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – Ipaam. A presidência executiva do órgão era ocupada por Malvino Salvador, que também deixa o cargo.

David Almeida garantiu também a saída da ex-primeira dama Edilene Gomes do Fundo de Promoção Social. De acordo com o governador, ela pediu para deixar o cargo. Também deverá ser substituído o titular da Sepror, Hamilton Casara. Ele acumulava a secretaria com a direção do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Adaf).

Contas desbloqueadas

O anúncio do novo secretariado quase ofusca o principal motivo da visita de Almeida ao TCE. A ida do governador interino ao órgão teve por objetivo entender os motivos do bloqueio imposto às contas do Estado, e iniciar as tratativas para liberação, o que pode, segundo ele, acontecer já nesta quinta-feira (11).

A Secretaria de Comunicação já havia anunciado na tarde de segunda-feira (9), a substituição de Amaral Augusto pelo novo secretário, que passa a ser o jornalista Cláudio Barbosa.

Confira os secretários anunciados por David Almeida:

Susam: Vander Alves ( Diretor do Hospital Adventista)

Sefaz: Francisco Arnóbio

Seduc: Arone Monteiro (Professor do Ifam)

Sepror: Dedei Lobo (Ex-prefeito de Humaitá)

Casa Civil: José Pacífico

Adaf: Hamilton Casara (já acumulava com Sepror)

Idam: Lúcio Flávio do Rosário (Ex-prefeito de Manicoré)

Procuradoria Geral do Estado (PGE): Tadeu Souza

Ao longo da semana, novas mudanças devem ser anunciadas.