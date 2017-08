David Almeida confirma abono de R$ 236 milhões a servidores da educação

David Almeida promete abono a servidores da educação -foto: Arthur Castro

O governador interino do Amazonas, David Almeida, confirmou na tarde desta segunda-feira (28), em reunião com cerca de 3 mil profissionais da educação, que aproximadamente 31 mil servidores do Estado, entre professores e pedagogos irão receber a partir de 4 de setembro, a primeira parcela do abono a ser pago pelo governo. De acordo com a assessoria, o valor total será pago por carga horário – 20h, 40h e 60 h.

Leia também: Professores vão receber abono salarial do Fundeb

David Almeida explicou que serão destinados R$ 236 milhões à categoria, em quatro parcelas, provenientes de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Clique para ouvir áudio com fala do governador sobre o assunto:

EM TEMPO

Leia mais:

Amazonino Mendes pede ao TCE que barre gastos do governo interino

‘Deixo as contas equilibradas para novo governador’, diz David Almeida durante votação

Professores vão receber abono salarial do Fundeb