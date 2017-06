David Almeida coloca tenente-coronel Nilson Cardoso no comando da Suhab

A Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab) tem um novo diretor-presidente. Nesta sexta-feira (2), o governador interino David Almeida anunciou o tenente-coronel da Polícia Militar do Amazonas Nilson Cardoso como o novo ocupante do cargo. Ele assume a partir de segunda-feira (5) e substituirá Indra Mara Bessa.

De acordo com nota divulgada pela Secretaria de Comunicação do Governo do Amazonas (Secom), o anúncio acontece em paralelo com a declaração de Almeida. O governador interino pretende retornar à Brasília com objetivo de buscar mais recursos para a construção de moradias no Estado.

O governo federal já sinalizou que deve investir na construção de mais de 25 mil novas unidades habitacionais, por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”, todas voltadas à faixa 1, que compreende famílias de baixa renda.

Raphael Sampaio

EM TEMPO