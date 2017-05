David Almeida assume governo do Amazonas e fala em mudanças

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), David Almeida (PSD), tomou posse como governador interino do Amazonas, na manha dessa terça-feira (9). Ele assumiu o cargo após a cassação do ex-governador José Melo (PROS), por parte do Tribunal Superior Eleitoral, na última quinta-feira (4). O novo gestor assinou o termo de posse do cargo no Plenário Ruy Araújo, na sede do Poder Legislativo, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com ele, esse é um momento difícil e que não está feliz, porém, assume com total compromisso o cargo de governador. “Decisão judicial se cumpre. Estou preparado para assumir e preparado para sair a qualquer momento, porque fui eleito pra ser deputado”.

Com relação às mudanças, David afirmou que pretende mudar alguns nomes no secretariado, priorizando pessoas que atuam com ele. “Vou jogar com um time escalado por mim, pessoas que contam com meu respeito e admiração. Irei fazer mudanças que já estão em curso”, declarou.

Como primeira mudança já confirmada, haverá troca de cadeiras na Secretaria de Comunicação. O diretor da ALEAM, jornalista Cláudio Barbosa, será o novo secretário da pasta, em substituição ao jornalista Amaral augusto.

Após a assinatura, o governador David Almeida seguiu para a Sede do Governo Estadual. Segundo ele, iria tratar de mudanças da nova gestão de governo.

Diogo Dias

EM TEMPO