David Almeida assume governo do AM nesta terça

A ministra Rosa Weber determinou, nesta segunda-feira (8), que sejam cassados os diplomas de governador e vice-governador do Amazonas, José Melo (Pros) e Henrique Oliveira (PSD), respectivamente. Na decisão, a ministra exige o cumprimento imediato para o afastamento independentemente da publicação do acórdão pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O deputado David Almeida (PSD) assume o governo do Amazonas nesta terça-feira (9).

O pedido para o afastamento foi apresentado pelo senador Eduardo Braga (PMDB) e é relativo à decisão do colegiado do Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do Recurso Ordinário nº 2246-61.2014/AM, que ocorreu no último dia 04 de maio.

O presidente do TRE-AM, desembargador Yedo Simões, informou que até às 14h de hoje, final do expediente no órgão, não foi notificado sobre a determinação.

“Eu fiquei na sede do órgão até às 15h e não havia chegado essa decisão. Claro que já haviam relatos de que a ministra iria enviar hoje, mas até o tempo que fiquei na sede do órgão, não chegou”, informou Simões, justificando que nesta terça-feira (9), um oficial de Justiça deverá ir até à sede da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), onde o presidente da casa, deputado David Almeida (PSD), será notificado para assumir imediatamente o governo do Amazonas.

Após a decisão, o deputado Abdala Fraxe (PTN) assume interinamente a presidência da Aleam.

