David Almeida anuncia R$ 22 mi para pagamentos de terceirizados da saúde

Durante o lançamento do Plano Emergencial da Saúde, que aconteceu nesta quarta-feira (17), o governador David Almeida anunciou que já na próxima sexta-feira (19), deve liberar recursos da ordem de R$ 22 milhões para os pagamentos de salários atrasados de trabalhadores de empresas terceirizadas que prestam serviços para o setor de Saúde.

De acordo com o governador, o valor será repassado para as empresas. “Não é justo que o trabalhador chegue ao final do mês sem ter seu salário, por isso estamos priorizando essa questão”, afirmou Almeida. A medida deve beneficiar médicos, enfermeiros, auxiliar e técnicos de enfermagem, entre outros trabalhadores.

Na oportunidade David Almeida também anunciou que em 45 dias, a Central de Medicamentos do Amazonas (CEMA) deverá ser reabastecida graças a uma compra de produtos realizada anteriormente no valor de R$ 52 milhões.

“Vamos melhorar a distribuição desses medicamentos nas unidades de saúde, lembrando sempre da nossa população do interior, que enfrenta grandes dificuldades de acesso”, garantiu o governador.

Com informações da assessoria