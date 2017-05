David Almeida anuncia que BMW vai ampliar investimentos e aumentar vagas de emprego no AM

Ao participar da reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), que deliberou investimentos na ordem de R$ 1.052 bilhão, o governador David Almeida antecipou que, a empresa alemã BMW Motors, vai injetar € 4 milhões (Euros) na produção de motocicletas no Amazonas.

A reunião aconteceu na sede do Governo, na Compensa, Zona Oeste da capital, na tarde desta quinta-feira, 11. “Isso só demonstra a confiança que as grandes empresas depositam no potencial do nosso Estado. Só com esse novo investimento, a BMW deve gerar 200 novos postos de trabalho”, comemorou o governador.

Também participaram da bancada da 267ª reunião do Codam os secretários de Estado de Planejamento e Desenvolvimento, Jorge Junior; da Fazenda, Francisco Arnóbio Bezerra; a superintendente da Zona Franca de Manaus, Rebecca Garcia e o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Abdala Fraxe.

Aprovados por unanimidade, os 30 projetos alvo de discussão do Conselho devem gerar cerca 845 novos empregos diretos no Estado, além dos indiretos. “Eu continuo acreditando no Amazonas e que o Estado vai continuar crescendo para ultrapassar esse período de dificuldades que o Brasil vem enfrentando. Estamos trabalhando para garantir isso e gerar emprego e renda para a população”, afirmou David Almeida.

Projetos – Dois projetos foram apontados como destaques durante o encontro. O primeiro, da Fazenda Agroindustrial São José que apresentou projeto para a produção de manteiga, doce de leite, iogurte, coalhada e requeijão no município de Presidente Figueiredo. Com recursos na ordem de R$ 9.118 milhões, a estimativa é criar 40 novos postos de trabalho no município.

“Essa é uma medida que vai ajudar na proposta da descentralização da renda e emprego no Estado, levando desenvolvimento para todas as regiões amazônicas e não somente em Manaus”, explicou o governador.

Outro projeto da pauta foi da empresa Britânia para a fabricação de motores elétricos para ar condicionado. “Hoje se fabricam motores apenas no Brasil e na China e com essa proposta a empresa aumenta a oferta para as produtoras dos refrigeradores e expandem a oportunidade de lucro”, explicou o secretário de Planejamento e Desenvolvimento, Jorge Júnior.

Resultados

No acumulado do ano, em duas reuniões realizadas, o Codam somou 58 projetos aprovados, totalizando investimentos de R$ 3.038 bilhões e criação estimada de 1.038 postos de trabalho.

A primeira reunião do Codam neste ano, realizada em fevereiro, quando os aprovou 29 projetos industriais, com a liberação de investimentos estimados em R$ 2.017 bilhões e 1.084 vagas no mercado de trabalho no período de até três anos.

