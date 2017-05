David Almeida anuncia plano emergencial para saúde

O governador do Amazonas David Almeida (PSD), participou, na manhã desta sexta-feira (12), do ‘Programa Agora’, do Grupo Raman Neves de Comunicação (GRN), na TV EM TEMPO. No programa, ele falou sobre continuações de obras, anunciou um plano emergencial para saúde, além das promoções dos policiais militares e do escalonamento da Policia Civil, da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Durante conversa com a jornalista Mariana Rocha, David Almeida, fez referências ao ex-governador José Melo, que teve o mandato cassado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 4 deste mês. O governador interino informou que dará continuidade a alguns projetos do ex-governador. Um deles é as obra na avenida das Flores.

“Tive poucos dias para tomar decisões, mas já me reuni com o secretário de infraestrutura, com alguns empresários que tem contrato com o governo. O professor havia feito todo um planejamento. Há mais ou menos dois meses, José Melo anunciou um investimento de R$1,159 bilhão na educação e um pacote de obras de ordem de R$ 1,675 bilhão para a infraestrutura. Esse planejamento seria executado em um período de dois anos. Portanto, vou trabalhar em cima desse planejamento”, falou o governador.

Como passará pouco tempo no governo do Estado, David Almeida disse que todos os projetos serão executados de forma emergencial.

“Na segunda, já vamos começar as obras na avenida as Flores. Em seguida vamos visitar também o bairro do Crespo, onde moradores da avenida Magalhães Barata são prejudicados em tempos de chuva. Há um igarapé que transborda e inunda as casas. Tenho certeza que não vamos conseguir terminar essa obra, mas vamos iniciá-la. Temos que dar celeridade em tudo que vamos fazer. Estou trabalhando como se eu fosse sair amanhã e correndo atrás do tempo”, pontuou.

Outra obra que terá continuidade, segundo o governador, será da duplicação da AM-70. A obra liga Manaus aos municípios da Região Metropolitana. A previsão do novo governo é que, até setembro, a duplicação siga até a Vila do Ariaú, no Km 36. Os recursos, segundo ele, já estão em caixa e aportados aos cofres do Estado.

Durante a entrevista, David Almeida disse que não planejou ser governador, mas que executará a missão da melhor forma. “Eu não planejei ser governador, mas estou pronto para atravessar esse barco até a outra margem para entregá-lo ao sucessor”.

Saúde

Em relação a saúde pública do Estado, David Almeida, explicou que conta com um plano emergencial para tentar diminuir as grandes filas de espera em hospitais.

“A equipe toda da saúde está nesse momento reunida. O novo secretário de saúde veio para contribuir muito com o Estado. Na outra semana vamos anunciar um grande pacote. No momento iremos chamá-lo de “Plano Emergencial para Saúde”. Esse projeto tem o objetivo de diminuir as filas para cirurgia cardíacas, cirurgias ortopédicas, filas para realização de exames e outras tantas coisas”, pontuou.

Promoções e escalonamentos

O governador também falou sobre as promoções dos policiais militares e o escalonamento da PC, UEA e da PGE, que haviam sido prometidos pela antiga gestão. Nesta sexta-feira (12), conforme David Almeida, ele se reuniu com a cúpula da Segurança Pública do Estado para tratar sobre as promoções e os escalonamentos.

“Aos policiais militares que estão com suas promoções atrasadas e aos policiais civis, servidores da UEA e da PGE, quero tranquilizá-los, pois o Estado tem compromisso com essas categorias. Eu pedi que em 15 dias a Sefaz me traga um estudo do impacto que essas promoções vão trazer e até dia 30 de junho faremos essas promoções”, garantiu o governador, destacando compromisso com todas categorias do Estado, mas que precisa de tempo para conhecer a máquina e atender às reivindicações.

Ainda em relação à Policia Militar, que segundo o governador está há três anos sem receber fardamentos, o governo estuda a possibilidade de criar um projeto denominado “Auxílio Policial”, que dará benefício aos policiais para que comprem fardamentos.

David Almeida aproveitou a ocasião para falar, novamente, que está à disposição da Prefeitura de Manaus para tratar sobre a tarifa de ônibus da cidade. O governador disse que está disposto a retornar a pagar os subsídios às empresas de transporte coletivo, e com isso, diminuir a tarifa da passagem de ônibus. “ Vamos ter uma reunião hoje à tarde com o prefeito, mas já adianto que o governo está à disposição da Prefeitura para voltar com essa parceria”, disse.

Interior

Ainda seguindo o planejamento deixado por José Melo, David Almeida, falou em obras que serão feitas em municípios do interior do Estado. “Há um planejamento de obras para todos os municípios do interior do Amazonas. Na semana que vem, vamos anunciar os municípios que serão os primeiros a serem contemplados”, declarou.

David Almeida finalizou, dizendo que o interesse público deve estar acima de partidos. “Os políticos que são eleitos têm que trabalhar pela população sem cor partidária. Desejo dias melhores ao povo do Amazonas ”, finalizou.

Mara Magalhães

EM TEMPO