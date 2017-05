David Almeida anuncia manutenção de investimentos no Amazonas

Os investimentos de R$ 950 milhões previstos para a implantação da nova matriz econômica do Estado, durante o governo de José Melo, deverão ser mantidos na gestão do governador Davi Almeida. Segundo o atual governador, mais de R$ 4,3 bilhões vão continuar a ser gastos pelo governo, não só na nova proposta de desenvolvimento do Estado, como também em outras áreas, incluindo R$ 1,1 bilhão para a educação e R$ 1,6 bilhão para obras no interior do Amazonas, R$ 1,6 bilhão para infraestrutura, além de um novo aporte de R$ 5 milhões que deve ser direcionado para o Festival Folclórico de Parintins.

Almeida destacou que, na área de infraestrutura, as obras são feitas em Manaus, com destaque para a avenida das Flores, igarapé da Magalhães Barata e a duplicação da AM-070, que liga Manaus a Manacapuru. Além desses investimentos, o governo também possui R$ 300 milhões, oriundos de empréstimos da Caixa Econômica Federal, que serão empregados na duplicação da AM-010 até o município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus). Segundo ele, todos esses recursos vão criar empregos e gerar e renda.

“Além do dinheiro emprestado pela Caixa, temos também com o Banco do Brasil um financiamento garantido de R$ 300 milhões, que serão divididos para infraestrutura na capital e investimento no setor primário do interior”, explicou Almeida.

Indústria

Sobre o Polo Industria de Manaus (PIM), Almeida disse que existem vários projetos e propostas para serem analisados. Ele acredita que Manaus, por ter a excepcionalidade constitucional, ao abrir mão de impostos, será a cidade que mais rápido vai sair da crise econômica que assola todas as federações brasileiras. “Temos o PIM voltando a se recuperar de forma tímida, mas acreditamos que, em um breve momento, vamos voltar aos nossos índices de antes da crise”, disse.

ICMS transporte

Almeida frisou ainda que deverá manter um diálogo com a Prefeitura de Manaus para voltar à parceria que pode reduzir o preço da passagem de ônibus.

Segundo o governador, com essa parceria, o governo do Estado abriria mão do recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) da venda do diesel. As empresas tinham essa isenção, e por esse motivo, elas “seguravam” o preço das passagens do transporte público. “Esse recurso é da ordem de R$ 4 milhões mês, só de ICMS. Acredito que vamos reeditar essa parceria, desde que o preço da passagem volte a diminuir”, enfatizou o novo governador.

