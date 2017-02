David Almeida afirma que está preparado para administrar a Aleam

No terceiro mandato parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), o deputado David Almeida (PSD) experimenta um período de ascenção em sua trajetória política.

Em 10 anos como legislador, ele já foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa, líder de seu partido, líder do governo, vice-presidente e agora presidente da casa para o biênio 2017-2018.

Aos 48 anos de idade, o bacharel em direito planeja uma gestão profissional, que possa imprimir seu modo de gerenciar, de forma a deixar um legado para Assembleia e sociedade.

EM TEMPO – Como vai ser a gestão do presidente David Almeida à frente da Assembleia Legislativa?

David Almeida – Eu quero ser o presidente que consulte a Assembleia e os deputados sobre as decisões que quero tomar na casa, como já fiz no início da minha gestão. Eu quero imprimir essa marca, da participação dos deputados na gestão da Assembleia, nas macroquestões.

EM TEMPO – Em 12 dias de gestão, o senhor já começou a tomar algumas medidas. Haverá mais nos próximos dias?

DA – Umas das mudanças que já fiz é a devolução, para o Executivo, de um número entre 20 e 25 policiais militares. Já na primeira semana teremos que interromper o programa de auxílio de bolsas, algo que sempre foi muito questionado pelos órgãos de controle, mas que muito ajudou na qualificação dos servidores da casa. Nós estamos trabalhando para fazer a revisão da Constituição do Estado do Amazonas, onde vamos imprimir essa obra e distribuir nas escolas e faculdades de direito. Temos na Assembleia, dentre outras coisas, um edifício que já está 94% concluído, que é onde fica a creche, onde vamos destratar o contrato com a atual empresa e vamos recontratar para finalizar a construção desse prédio para dar uma destinação a ele.

EM TEMPO – O Poder Legislativo estadual foi atingido pela crise econômica e teve que cortar custos no ano passado. Quais medidas o senhor vai tomar para manter a saúde financeira da casa?

DA – Devemos buscar fontes diversas, das quais nós temos, como o repasse constitucional, aportar novos recursos aos cofres da Assembleia para poder fazer frente às despesas que temos para 2017. Há a possibilidade de leiloar alguns prédios da Assembleia. Devemos negociar a folha de pagamento do Legislativo com uma instituição financeira. Hoje, a Assembleia não tem aplicações, eu pretendo fazer aplicações com esses recursos, sem contar que isso gera fontes de receitas para a casa. Então, são ações como essas que queremos implementar na gestão da casa, fazendo uma Assembleia participativa.

EM TEMPO – O orçamento da casa deste ano será menor que o do ano passado?

DA – Deveremos ter uma perda de R$ 5,8 milhões em relação ao 2016. Então, precisaremos fazer alguns ajustes, buscar novas fontes de receitas, trabalhar com uma perspectiva de crescimento da arrecadação e dos repasses para que possamos deixar as contas da Assembleia equilibradas e de forma que não sofra descontinuidade de algum programa.

EM TEMPO – A devolução de mais de 20 policiais militares aos seus postos de origem deve afetar a segurança do Legislativo estadual?

DA – Acredito que não. Na verdade, a lei preconiza um número e os polícias que estamos devolvendo já estão em um número acima do que é permitido. E uma das ações do governo foi pedir dos poderes a devolução dos policiais militares, e a Assembleia vai fazer sua parte, devolvendo esses servidores, sem prejuízo para a casa.

EM TEMPO – Há algum tempo, os órgãos de controle do Estado vinham questionando o benefício das bolsas de estudo oferecidas aos servidores pela Aleam, e o senhor, enquanto presidente da casa, resolveu acatar as determinações. Como foi esse processo de extinção?

DA – Os servidores efetivos vão continuar com suas bolsas de estudos, só não vai existir a distribuição de novas bolsas. Os servidores efetivos que ainda estão com bolsas – em torno de 29 pessoas, sendo que cerca de 16 estão finalizando seus cursos – serão mantidos até o término dos respectivos cursos. Então, em um prazo muito curto, o programa vai ser extinto completamente, sem prejuízos para os servidores efetivos, que são aqueles que estarão contribuindo com os trabalhos da Assembleia para melhor servir o povo amazonense.

EM TEMPO – E quanto vai custar aos cofres da casa essas bolsas remanescentes?

DA – Deve ficar em torno de R$ 25 mil a R$ 30 mil ao mês. Hoje gastamos em média R$ 150 mil/ mês com bolsas de estudos, sendo que a grande maioria era para os servidores comissionados.

EM TEMPO – A CPI da Afeam deve ser instalada esta semana. Qual vai ser de fato o alcance da investigação? Vai abarcar governos anteriores ao de José Melo?

DA – Sem dúvida alguma, na semana que vem vamos abrir novamente essa discussão para chamar toda a Assembleia e decidirmos, uma vez que existe um pedido para ampliar essa discussão. Temos algumas ações que foram feitas no passado e que também vão fazer parte da composição dos investimentos que foram feitos na Afeam e que serão temas e objetos de investigação dessa comissão parlamentar. A CPI, com fato determinado pelo empréstimo feito a uma empresa do Rio de Janeiro, terá seu objeto ampliado para ser investigado mais alguns contratos que foram feitos no passado.

EM TEMPO – Qual vai ser o prazo de duração da CPI e quais deputados irão compor a comissão?

DA – Primeiramente vamos estipular um prazo regimental, que deve girar em torno de 180 dias. Sobre os nomes que vão compor essa CPI, como a Assembleia é composta majoritariamente por uma base aliada, devemos indicar quatro nomes e a oposição deverá indicar um nome, dentro dessa proporção.

EM TEMPO – O senhor pensa em voos maiores na política, como disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2018?

DA –Eu sou deputado estadual eleito para cumprir meu terceiro mandato e, se candidato for nas próximas eleições, irei renovar meu mandato de deputado estadual. E sobre uma reeleição da presidência, eu pretendo cumprir a minha gestão e estou preparado para ficar 2 anos à frente da gestão do Legislativo.

EM TEMPO – Mesmo com as medidas para equilibrar as finanças da casa, existe a possibilidade de um novo corte de gastos?

DA – Eu acredito que com os ajustes que já foram feitos não precisemos passar por uma nova reforma administrativa, mas, se necessário for, posteriormente teremos que tomar medidas para contenção de despesas. Uma vez que eu parto do princípio de não gastar mais do que eu ganho, na verdade eu tenho que guardar alguma coisa. Não quero gastar mais do que ganho e quero, acima de tudo, fazer economia para fazer os investimentos necessários.

Henderson Martins

EM TEMPO