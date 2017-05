David afirma que veio do povo e que não é uma ‘aposta cega’

Há 19 dias como governador do Estado, o deputado licenciado David Almeida (PSD) tinha apenas uma ambição na vida: ser pastor da igreja Adventista, congregação que frequenta desde que nasceu, há 48 anos. Mas, numa reviravolta do destino e da política local, ele foi alçado ao posto máximo do Estado: o Poder Executivo.

E, com o propósito de imprimir sua marca numa gestão curta, que pode durar quatro meses, David afirma que tem os pés no chão, sabe o tamanho de sua responsabilidade e que pretende conduzir a administração pública com autoridade. “Não confundam autoridade com autoritarismo. Autoridade pressupõe respeito, já o autoritarismo requer arbitrariedade, que eu não compactuo”, disse.

Para uma região ainda sob forte influência dos chamados “caciques políticos”, ele chega ao poder como uma pitada de novidade. No meio dos “políticos profissionais”, há quem o critique por ser muito “independente”. Ponderado, ele garante que age por suas convicções, mas estas também são construídas no consenso com as lideranças de seu partido, como o senador Omar Aziz, presidente do PSD, a quem costuma se aconselhar.

A rotina do governador começa às 4h30, que se divide entre café da manhã e oração matinal em sua casa, logo após a corrida de 14 quilômetros – ele é adepto da prática desportiva. Às 8h, já está na sede do governo, no bairro da Compensa, Zona Oeste, despachando com secretários e auxiliares ou na rua, visitando unidades de saúde, as obras e conhecendo os serviços, observando tudo de perto para dar encaminhamento às soluções dos problemas do Estado. Nem sempre almoça e suas noites de trabalho nunca terminam antes da meia-noite.

Questionado se essa rotina é ininterrupta, David observa que somente abre mão de suas atividades aos sábados, pois guarda este dia conforme os preceitos da religião adventista. “Quando guardamos o sábado, estamos lembrando que há um Criador e reforçamos a nossa crença”.

De origem humilde, o governador revela que o “início foi muito duro”. Ele conta que seu pai veio da cidade de Santarém, no Pará, atraído pela pujança da Zona Franca e não tinha sequer onde dormir.

“Meu pai contou com a mão amiga de uma pessoa que lhe deu o primeiro emprego em Manaus. O povo amazonense é solidário. Depois, casou com minha mãe, Rosa, e aqui tiveram a mim, minha irmã Dulce e meu irmão Daniel”, conta David, emocionado ao falar da história de “seu” Benedito Almeida.

Seguindo os preceitos e valores cristãos, ele afirma que sempre seguiu as orientações de seus pais. Antes de alçar o posto máximo do Estado, David foi comunicador de rádio, fez faculdade de direito, trabalhou como motorista particular e se tornou uma liderança em sua igreja, de onde veio boa parte dos votos que o conduziram aos três mandatos na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam).

Liderança

No auge da crise no governo, com o ex-governador José Melo acossado por problemas políticos e ameaça de cassação do mandato, David aceitou o desafio de assumir a sua liderança na Assembleia e os desgastes já esperados.

Usando do bom senso, pautava a defesa do governo com base em argumentos técnicos. “Quando tomo para mim qualquer responsabilidade, não volto atrás, me preparo e sigo em frente. Procuro ser coerente entre o que prego e o que pratico”, disse.

E é com essa mesma responsabilidade que pretende conduzir o Estado, completando ainda com equilíbrio e moderação. “Mas entendendo a necessidade do momento, em que é preciso erguer os braços e atender aos anseios da população que está muito sofrida”, diz o governador, ao confessar a angústia diante de um problema insolúvel.

“Sei que mesmo no comando do governo, não dá para fazer tudo. Como meu tempo é curto, dou o meu melhor para minimizar os problemas. Por isso, não estamos medindo esforços para acabar com as filas na saúde. Por isso, estamos dando prosseguimento às obras de mobilidade e infraestrutura. Por isso, estou estabelecendo prioridades e dando soluções urgentes para algumas situações”, completou.

Hábitos simples

Da infância no Morro da Liberdade, bairro da Zona Sul de Manaus, disse que não abrirá mão de hábitos simples, como comer um peixe na feira da Manaus Moderna, sempre que sobrar tempo para o almoço. “Como vim do povo, entendo o sofrimento das pessoas simples”. Outra coisa da qual não abre mão, é “tietar” a filha cantora, Fernanda Ariel, que tem uma banda de música.

Quando perguntado sobre sua experiência administrativa para conduzir a gestão estadual, David responde com um questionamento: “E os experientes da política, estão satisfazendo os anseios da população? O que estamos vendo é uma descrença e uma decepção muito grandes. Mas a falsa ideia de que os políticos são todos ‘farinha do mesmo saco’ é ruim porque acredito que os bons existem e terão seu espaço”, disse. Segundo ele, resgatar a crença na política não é tarefa fácil, mas ele topa mais essa missão.

Ele se caracteriza como equilibrado e que quase nunca se exalta, ouve todos e não tem receio de perguntar quando desconhece algo. A busca por soluções rápidas para conflitos antigos pode não caber nos pouco mais de três meses que restam de sua gestão. Enquanto a fila anda na política, as filas da saúde pública, sua promessa mais reluzente, seguem diminuindo.

“Quanto à experiência, não acho que é imprescindível que ela tenha sido realizada na vida pública. Tenho uma bagagem de superação e muito trabalho. Quero provar que não sou uma aposta cega, um tiro no escuro. Conheço os sentimentos do povo e quero, na medida do possível, realizar quantos sonhos for possível”, ressaltou o governador.

EM TEMPO