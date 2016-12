Datafolha aponta Lula em primeiro lugar nas pesquisas para presidente em 2018

O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) lidera, com 25% de intenções de votos, a corrida do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. A informação é resultado de uma pesquisa divulgada, nesta segunda-feira (12), pelo instituto Datafolha.

A segunda colocação é ocupada por Marina Silva (Rede Sustentabilidade), com 15%, seguida de Aécio Neves (PSDB) com 11% e Bolsonaro (PSC), com 9%.

A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para cima ou para baixo e índice de confiança de 95%. O instituto ouviu 2.828 pessoas nos dias 7 e 8 de dezembro.

A lista completa de candidatos citados é a seguinte:

Lula (PT): 25%

Marina Silva (Rede): 15%

Aécio Neves (PSDB): 11%

Jair Bolsonaro (PSC): 9%

Ciro Gomes (PDT): 5%

Michel Temer (PMDB): 4%

Luciana Genro (Psol): 2%

Ronaldo Caiado (DEM): 2%

Eduardo Jorge (PV): 1%

Branco/nulo: 20%

Não sabe: 6%

Portal EM TEMPO