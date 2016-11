Das telas do SBT para o palco de Manaus: Larissa Manoela faz show no Studio 5, neste sábado

Larissa Manoela ficou muito famosa depois do seu papel em ‘Carrossel’, como Maria Joaquina. Agora, ela está com uma missão ainda maior: interpretar as gêmeas Isabela e Manuela, em ‘Cúmplices de um resgate’ e conciliar tudo isso com a vida pessoal. “Embora tenha uma rotina corrida, sou supernormal, faço as mesmas coisas que qualquer adolescente”, revela. A artista fará um show no dia 12 de novembro, no Studio 5. Os portões do Studio 5 abrem às 18h e a censura do show é livre. Para conhecer um pouco mais de Larissa, acompanhe a entrevista que a artista concedeu ao AMAZONAS EM TEMPO.

EM TEMPO- Entre as suas personagens em Cúmplices de um resgate, com qual você se parece mais?

Larissa Manoela – Tenho um pouco das duas e o que eu acho mais legal é essa troca que rola entre as garotas, onde eu consigo dar um pouco da Larissa para elas também.

ET – Como é fazer dois papéis em uma mesma novela?

LM- Bom, o desafio de representar gêmeas é muito bacana (ainda mais a Isabela e a Manuela, que uma se passa pela outra), dá um trabalho a mais para gravar… São situações um pouco diferentes do que eu estava acostumada em Carrossel e na primeira novela que eu fiz no SBT que foi Corações feridos, então, são textos a mais, né? Tudo em dobro! É muito bacana poder fazer o trejeito de uma, o de outra e ver que o pessoal de casa entende, né? E eu tenho uma cumplicidade imensa com a minha sósia, que é a Mharessa (Oliveira). Ela é muito querida, nos damos superbem, ela me acompanha sempre.

ET – Como você faz para conciliar trabalho e estudo?

LM- Estou sempre focada na escola, a gente coloca o estudo em primeiro lugar porque nosso futuro depende disso. Acordo cedo para ir para a aula, venho para casa, almoço e vou para o SBT. À tarde, eu gravo das 14 às 20h. Quando chego em casa, faço o dever, passo as cenas do outro dia com a minha mãe, faço as coisas daquele dia e descanso para aguentar o ritmo corrido. Ah, me alimento bem, com comidas saudáveis, para aguentar tudo isso.

ET- Como você vê a sua carreira de cantora, shows e fãs?

LM- A vida de cantora é muito legal, a gente está perto dos fãs, cantando, sentindo a energia do público, na hora, vê o resultado de tudo o que a gente faz ali, o pessoal gostar, cantar, sabe… E isso é muito gostoso! Então, fazer show é uma coisa que eu gosto muito também. Cantar é muito bom. Tenho o meu CD, que é Larissa Manoela com você, tem cinco músicas que estão na novela, eu fiquei muito feliz quando soube que elas entrariam… E é muito gostoso fazer turnê, eu gosto muito de cantar, de dançar… O meu show conta com quatro bailarinas, às vezes é com banda. É muito bom viajar, estar com os fãs e receber esse carinho.

ET – Você é bem ativa nas redes sociais. Qual a sua favorita no momento?

LM- Bom, a febre agora é o Snapchat, eu gosto bastante e estou sempre filmando tudo. O pessoal consegue ficar mais próximo do meu dia a dia, o que estou fazendo, então, eles gostam. Fico muito feliz que curtam, se inspirem e me tenham como exemplo. Sempre tenho que passar as coisas boas. Gosto do carinho que recebo de todo mundo. Também tem o Instagram, no qual vivo postando fotos. Estou muito feliz com meus seguidores que vêm aumentando a cada dia. Já tenho 3 milhões e é bem gratificante esse carinho. Também tenho Twitter e vou lançar meu canal no YouTube. É ótimo tudo o que está acontecendo e o apoio que recebo dos meus fãs.

ET – Conta para a gente: quem são seus ídolos?

LM- Eu gosto muito da Selena Gomez como cantora e adoro o que ela faz, a garota é muito profissional. Tem o Justin Bieber, que é talentoso e tem músicas incríveis. A Demi Lovato, Taylor Swift, Katy Perry e Beyoncé, que é a diva das divas. Admiro muito esses cantores que atuam. No Brasil, o que mais gosto são as blogueiras e youtubers. Me inspiro nas maquiagens, nos looks, me identifico bastante, gosto de acompanhar os canais e seguir nas redes sociais.

ET – Você é bem ligada em moda, né? Qual item mais curte comprar?

LM- (risos) Vou falar três. Sapatos, gosto muito e eu tenho uma coleção. Adoro bolsa, tenho várias, e logo mais sairá uma linha da Larissa Manoela, mega a minha cara e com meu toque. E perfume, amo perfume e também coleciono. Gosto muito de ser feminina, ter as coisas que as meninas da minha idade têm e gostam de usar.

ET – Como foi realizar o seu sonho da festa de 15 anos?

LM- Conquistei algo que eu sempre quis e foi uma das melhores coisas que já me aconteceu. É um momento único, especial, marcante e que jamais vou esquecer. Fazer 15 anos é tão gostoso! Tudo tinha um pouquinho de mim, a questão do conto de fadas e de princesa, além de reunir os meus principais trabalhos: A Noviça rebelde, O palhaço, Carrossel e Cúmplices. Saiu tudo como planejado, foi perfeito.

ET -Você se considera organizada ou é mais bagunceira?

LM- Eu sou muito organizada, perfeccionista, na verdade. Gosto das coisas bem-arrumadas, tudo no seu lugar. Na moda, também. Demoro muito para escolher roupa para qualquer lugar que eu for. Tenho para diversas ocasiões: festa, trabalho, shopping. E eu gosto muito desse mundo da moda, tenho um jeito de me vestir bem eclético. Tem dias que é mais romântico, às vezes, mais casual. Acho importante se sentir bonita.

Jornal AMAZONAS EM TEMPO