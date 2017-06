Das ruas para o queridinho das barbearias; conheça a história do ‘Barão’

Determinado a mudar de vida, Barão investiu e se capacitou – Divulgação

O Spazio Salon Hair vem apostando no talento de seu barbeiro, Thiago Duque, o “Barão”, como é conhecido entre os clientes. Um jovem barbeiro de 26 anos, que traz em sua bagagem uma história de batalha e superação.

Aos 16 anos de idade, em meio aos dilemas da adolescência, Barão saiu de casa e, por dois anos, morou nas ruas de Manaus, vendeu balas nos ônibus, dormia ao relento… O jovem que poderia ser taxado pela sociedade como “marginal”, hoje literalmente faz a cabeça de muitos na cidade.

Determinado a mudar de vida, Barão investiu e se capacitou. Apostando em seu sonho de trabalhar com beleza, viu na barbearia uma grande oportunidade de crescer profissionalmente, tendo em vista que os homens brasileiros se preocupam cada vez mais com a aparência física e com os cuidados estéticos. Procuram fazer um corte de cabelo diferente, manter uma barba à mostra, porém, bem aparada, e usam produtos para cuidados com a pele.

A variedade da oferta de barbearias na região cresce paralelamente ao número de homens em busca do serviço. Mas quem conhece o trabalho do Barão volta!! Um exemplo disso é o empresário Júnior Félix, de 21 anos. Apesar de ele mesmo ter cuidado da barba volumosa e do cabelo undercut, optou pelos serviços especializados.

“Não chamo isso de vaidade, mas de cuidado. Eu mesmo aparava a barba em casa porque não me sentia confortável em salões de beleza unissex. Agora que tenho essa opção aproveito [a barbearia] para, além de cuidar do visual, tomar uma cerveja e rever amigos”, destaca.

Os brasileiros têm mesmo ficado mais vaidosos, segundo dados de análise da Euromonitor Internacional divulgada em agosto deste ano. O Brasil já é o segundo maior consumidor mundial de cosméticos masculinos, atrás apenas dos Estados Unidos (EUA). Em 2014, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que o segmento da beleza fatura R$ 15,4 bilhões por ano, índice menor apenas que o dos EUA e Japão.

Gostou? Quer conhecer o Barão? Você o encontra no Spazio Salon Hair, na rua Acre, 125 – Vieiralves, de terça a domingo, das 9 às 20h. Vale a pena conferir! Agendamento pelos telefones (92) 99422-4408 e 3071-3279.

EM TEMPO