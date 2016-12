Danos causados por temporal são avaliados em Manaus

A Defesa Civil do município registrou, até às 11h30 da manhã desta quarta-feira (21), 16 ocorrências por conta da forte chuva que atingiu a capital amazonense durante a noite de terça (20) e esta madrugada. A média de chuva registrada nas últimas 24h é de 90,4 milímetros. Pontos de alagamentos, desabamentos e queda de árvore foram registrados.

Os danos causados pelo temporal estão sendo monitorados pelas secretarias municipais de Limpeza Pública (Semulsp), da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e o Gabinete de Gestão Integrada (GGIM), da Prefeitura de Manaus, auxiliam na ação.

Desde às 18h de terça-feira até esta manhã, a Defesa Civil registrou o desabamento de uma casa de madeira, situada na rua Luiz Antony, no Centro, um risco de desabamento de casa de madeira, na Travessa Beco da Paz, bairro Nova Esperança I, Zona Oeste, e deslizamentos de barrancos nos bairros Nova Vitória, Zona Leste, e Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da cidade.

Houve também desabamentos de muros na travessa B, bairro Grande Vitória, e na rua São Vicente, no Santo Antônio. Além de um risco de desabamento de muro na Avenida Tarumã na Praça 14. Alagamento na avenida Arquiteto José Henrique, no Rio Piorini, um Atendimento Social, na Alameda A, bairro Santa Etelvina, Zona Norte e um desabamento de Rip-Rap, nas proximidades da Escola Padre Nonato Vieira, no Santo Antônio.

A queda de árvore na rua Leonardo Malcher, entre as avenidas Duque de Caxias e Visconde de Porto Alegre, no Centro da cidade, e uma erosão de uma rua no bairro São Francisco também foram registradas pela Defesa Civil.

