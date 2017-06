Danilo Gentili recebe apresentador Mário Frias nesta terça

O programa de Danilo Gentili recebe o ator e apresentador Mário Frias acompanhado de sua esposa Juliana e dos filhos, Miguel e Laura, nesta terça-feira (6). Ele fala na entrevista sobre seu novo programa Tô de Férias, que vai ao ar todos os domingos, às 8h15, no SBT, e conta como é a experiência de viajar com toda a família para os mais diversos destinos, como surgiu a ideia do projeto, como conciliam as viagens com as aulas das crianças e outras curiosidades.

Mário fala ainda sobre sua carreira, comenta seus últimos papéis na televisão e mostra que está em forma ao fazer uma posição de Acro Yoga com sua esposa no palco.”Quando começamos a pensar no programa a ideia era conhecer lugares com animais ameaçados de extinção. A ideia era conscientizar as pessoas.”, disse Mário sobre o projeto.

O apresentador conta que toda a família é muito ligada aos animais e Juliana afirma que é prática comum para eles darem lar temporário a muitos gatos abandonados.

Mário diz que eles chegam a ficar 15 dias fora viajando e Juliana afirma que, após tantos destinos, começou a sentir um pouco de medo de voar.”A parte mais legal é estar com eles, quando se está em família você não se preocupa muito de estar trabalhando. Mas estar em frente das câmeras é um desafio.”, revela ela.

O The Noite com Danilo Gentili vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir da meia noite, no SBT.

