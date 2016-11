Danielle Winits e André Gonçalves se casam ‘discretamente’ em cartório no Rio

Danielle Winits e André Gonçalves se casaram de maneira discreta, em um cartório do Rio, nesta quinta-feira (24). Depois de terem sido flagrados por paparazzi ao deixarem o estabelecimento localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, de moto, os dois publicaram fotos no Instagram comemorando a união.

Danielle, cujo último trabalho na televisão foi a novela das 19h, ‘Totalmente Demais’, postou uma mensagem em inglês dizendo que era dia de champanhe.

“Simplesmente porque as maiores surpresas vêm dele”, escreveu a atriz na legenda, junto com ‘hashtags’ com as expressões ‘casamento surpresa’ e ‘just married’ (recém-casados, em inglês).

Gonçalves mudou sua descrição do Instagram para ‘ator / casado’. Ele também publicou a foto de um quadro que tem com diversas imagens ao lado da mulher.

Procuradas pela reportagem, as assessorias de imprensa dos atores não se manifestaram sobre a união.

Os dois engataram um relacionamento no começo deste ano quando participaram do quadro ‘Superchef Celebridades’, no Mais Você (Globo). Em agosto, durante uma viagem romântica na Europa, Winits ganhou do ator uma aliança.

Folhapress