Daniel Dias chega em segundo e conquista a quarta medalha na Paralimpíada do Rio

O nadador brasileiro Daniel Dias conquistou neste domingo (11) a medalha de prata na prova dos 100 metros peito dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Esta é a quarta medalha do atleta na competição deste ano – ele tem ainda um ouro, uma prata e um bronze.

O ouro ficou com o chinês Junsheng Li, que fechou o melhor tempo com uma diferença de apenas 17 centésimos em relação ao brasileiro. A medalha de bronze ficou com o colombiano Moises Fuentes Garcia.

Nascido com má formação congênita dos membros superiores e da perna direita, Daniel descobriu a natação aos 16 anos. O atleta brasileiro soma ainda dez medalhas de ouro, quatro de prata e uma de bronze conquistadas nas edições de Pequim 2008 e Londres 2012.

Por Agência Brasil