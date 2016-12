Dançarina baiana realiza oficina de dança afro em Manaus

Nesta sexta-feira (9), a artista baiana Marilza Oliveira promove a oficina de Dança Afro para alunos e artistas locais. As atividades podem ser conferidas das 9h às 12h, na Escola Superior de Artes e Turisto (Esat/Uea), situada na avenida Leonardo Malcher, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus.

Esta é a primeira vez que a oficina de “Dança Afro: Ossain como poética para uma dança afro-brasileira” é realizada em Manaus e marca o encerramento do projeto de dança ‘Formar/Informar.

De acordo com Marilza Oliveira, o curso apresenta procedimentos de ensino-aprendizagem de dança afro-brasileira por meio de tradução do orixá Ossain, sua correspondência com as plantas e o cotidiano, favorecendo o contato com a memória ancestral a fim de despertar o sentido de pertença e a valorização da identidade.

