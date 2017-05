Dana White diz que McGregor x Mayweather ainda está longe de acerto

Os fãs de esportes de combate que aguardam ansiosamente por uma superluta entre Conor McGregor e Floyd Mayweather Jr., duelo que vem sendo especulado desde maio de 2016, ainda terão que esperar um pouco mais para ver os astros em ação. Isso se o combate, de fato, sair do papel.

De acordo com o presidente do UFC, Dana White, além de não haver garantias de que os atletas se enfrentarão, o duelo ainda está longe de ser acertado. O dirigente fez questão de apontar que, uma superluta com essa magnitude, não é acordada de repente.

“Ainda estamos trabalhando nisso. Não estamos próximos. Eu vi uma declaração outro dia de que eu estaria tentando impedir a luta porque tenho medo de que o McGregor se aposente depois disso. Isso é completamente falso. Fechar um acordo desse não é algo que acontece em algumas semanas. Se isso de fato acontecer, não será assim de uma hora para a outra. Eu nunca garanti que essa luta ia acontecer, eu garanti que ia tentar muito realizá-la”, declarou em entrevista ao site ‘TMZ’.

Enquanto McGregor está afastado do octógono acompanhando a gravidez de sua esposa, Mayweather está aposentado dos ringues desde setembro de 2015. Ambos querem e estão fazendo de tudo para poderem medir forças dentro do ringue.

Folhapress