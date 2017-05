Dallas Filho assume vaga de vereador na Câmara

Com a presença de líderes religiosos, familiares e amigos, Dallas Filho (PMDB) assumiu, nessa quarta-feira (24), a cadeira de vereador na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Ele é suplente de Marcel Alexandre (PMDB), que se licenciou do mandato para assumir a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos (SMTU).

Em seu discurso de posse, Dallas Filho se disse honrado em poder fazer parte da bancada evangélica do Legislativo municipal, que conta com outros 13 vereadores.

“Estou muito feliz com o dia de hoje e pretendo honrar os valores cristãos e minha igreja, que é a Assembleia de Deus, a qual tenho orgulho de representar. Declaro que estarei presente em todas as sessões plenárias e farei de tudo para atender o povo da melhor maneira possível”, afirmou.

Advogado de formação, o novo vereador também passa a fazer parte da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

Receptividade

Para o presidente do Legislativo municipal, vereador Wilker Barreto (PHS), a chegada do peemedebista à casa representa uma grande força política, que chegou para somar.

“Ele é uma pessoa que traz vários valores à CMM, em defesa da religião, do povo e muitas outras causas. E por conta disso, gostaria de dizer que estaremos dando total liberdade a ele para exercer suas atividades e ajudar a cuidar de nossa cidade da melhor maneira possível”, ressaltou Wilker.

Mesmo pensamento foi compartilhado pelo segundo vice-presidente da CMM, Reizo Castelo Branco (PTB), que afirmou ser amigo pessoal de Dallas Filho.

Fortalecimento

Para o vereador Gedeão Amorim, que é do PMDB, a nomeação de Dallas Filho é sinônimo de uma força

maior ao partido.

“Tudo isso tem sido fruto da aliança política feita no ano passado entre o PMDB e o PSDB. Pois agora, além de termos a presença de dois vereadores na Câmara, também contamos com a ajuda do vice-prefeito Marcos Rotta, que agora também é secretário da Seminf, e nosso colega Marcel Alexandre, que está à frente da SMTU. E a presença constante de representantes do nosso partido cria uma força partidária ainda maior, que só ajudará nossa cidade a crescer”, ressaltou.

