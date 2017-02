Dallas deixa de vez grupo político liderado por Silas Câmara

Faltando pouco mais de um ano e oito meses para as próximas eleições e passados quase três anos do rompimento do projeto político da Igreja evangélica Assembleia de Deus do Amazonas (Ieadam), o deputado estadual Wanderley Dallas (PMDB) foi anunciado, na noite desta segunda-feira (27), como novo membro da igreja Assembleia de Deus Tradicional do Amazonas (IEADTAM).

Em 2014, o deputado rompeu com o grupo político dentro da Ieadam, comandado pelo deputado Federal Silas Câmara (PRB), quando resolveu apoiar a candidatura a governo do senador, Eduardo Braga – que preside o PMDB no Amazonas e perdeu as eleições para o governador reeleito, José Melo (Pros), que obteve 55,77% dos votos válidos.

Considerado seu berço político, o deputado foi eleito pela primeira vez vereador em 1996 com o apoio da congregação. Em julho de 2015, o diretor do Departamento Parlamentar da Igreja Assembleia de Deus do Amazonas, Pastor Chagas confirmou que a saída de Dallas do grupo político foi motivada pelo fato do parlamentar ter seguido caminho oposto do deputado federal Silas Câmara.

“Como eu não apoie o candidato do deputado Silas, tentaram tirar minha carteira pastoral, mas eu fui até São Paulo (SP), falei com o pastor José Wellington, pedi a transferência e fiquei na Igreja Assembleia de Deus do Belém, até ser convidado para vir para a Assembleia de Deus Tradicional”, disse Dallas.

De acordo com o deputado Dallas, a sua situação pastoral vai ser decidida em abril, mas hoje já é um dos membros da Assembleia Tradicional.

Futuro político

Wanderley Dallas afirmou ainda que, caso continue no meio político, deverá seguir para a reeleição de deputado Estadual. O parlamentar afirmou que sua ida para Assembleia de Deus Tradicional não tem nada a ver com apoio político.

Henderson Martins

EM TEMPO