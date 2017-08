Dado Dolabella é preso por não pagar pensão alimentícia

Dolabella foi preso em casa, na Zona Sul do Rio – Reprodução/Instagram

Policiais da 11ª DP da Rocinha, no Rio de Janeiro (RJ), prenderam o ator Dado Dolabella, 37, nesta quinta (17), por não pagar pensão alimentícia ao filho de sete anos que teve com Fabiana Vasconcelos Neves.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o artista tem uma dívida de mais de R$ 190 mil – o valor foi acumulado em quase dois anos – de pensão alimentícia com o filho Eduardo Neves Dolabella, fruto de seu relacionamento com Fabiana Vasconcelos Neves.

Em nota, o delegado Antônio Ricardo Lima Nunes afirmou que Dolabella foi preso em casa, na Zona Sul do Rio e a ordem de prisão foi expedida pelo Juiz Marco Antonio Cavalcanti de Souza, titular da Primeira Vara de Família, Regional da Barra da Tijuca.

Segundo Antonio, o ator será encaminhado para o sistema Prisional de Bangu.

Procurado, o ator não respondeu ao pedido de entrevista do “F5” , da Folha de S.Paulo.

Folhapress